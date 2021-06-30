Я не отказываюсь от встречи, но зачем она, – Путин оскандалился новым заявлением об Украине
Источник:24 канал
Президент России 30 июня отвечал на вопросы, которые поступали на прямую телефонную линию. Путин не преминул задеть и тему Украины. Глава Кремля считает, что мол все вопросы Украину решаются не в Киеве.
Путин цинично заявил, что разговаривать с украинским президентом нет смысла. Даже приблизительных тем глава государства-агрессора назвать не может.
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Путин говорит, что не отказывается от встречи
Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал страну под полное внешнее управление? Все вопросы Украина решают не в Киеве, а в Вашингтоне, частично – в Берлине и Париже,
– дерзко убеждает Путин.
При этом Путин говорит, что он не отказывается от встречи с Зеленским. Мол, просто отмечает, что обсуждать им нечего.
В Кремле сообщали, что встреча – под угрозой
Отметим, что ранее в Кремле пригрозили срывом встречи президентов. Не понравилось России введение Украиной санкций против многих российских компаний, бизнесменов, чиновников и олигархов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что политика Киева в "выстраивании отношений с Россией противоречива".
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Что известно о возможной встрече Путина и Зеленского:
- Президент Зеленский предложил главе Кремля встречу еще в апреле 2021 года. Именно Россия массово стягивала войска к восточной украинской границы.
- В ответ на предложение приехать на Донбасс Путин посоветовал провести переговоры с боевиками.
- В конце апреля президент Украины дал поручение Офису Президента по организации переговоров с администрацией Путина.
- Во время последнего интервью Зеленский отметил, что сейчас "мяч – на стороне России", так как Украина все необходимые шаги сделала.