В Чехии рассказали, зачем Залужный приезжал в Прагу несколько раз перед вторжением

Чехия стала одной из первых стран, которая предоставила Украине важную военную помощь. В частности, Прага передала Силам обороны ракетную систему залпового огня уже на четвертый день полномасштабного вторжения России.

Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ, посетил Прагу несколько раз перед 24 февраля 2022 года, где обсуждал возможность получения вооружения от Чехии. Эти встречи оказались ключевыми для быстрой поддержки Украины в отпоре агрессору.

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Как Чехия поддерживает Украину

По словам Томаша Копечного, бывшего заместителя министра обороны Чехии, его государство отозвалось на нужды Украины, несмотря на сомнения других партнеров. Чешская РСЗО была использована против российских оккупантов уже в начале войны.

Мы показали, что можно доставить оружие, даже когда другие страны колебались. Наш пример демонстрирует, что можно действовать быстро и решительно в ответ на агрессию,

– отметил Копечный.

Отметим, что Чехия не только передала РСЗО. Впоследствии Прага предоставила нам танки, гаубицы, БМП и другое вооружение, часть которого финансировали граждане через краудфандинг. Это стало важным вкладом в борьбу Украины за свою независимость.

Копечный подчеркнул, что сотрудничество между минобороны Чехии и Генштабом ВСУ активизировалось еще в декабре 2021 года, что позволило оперативно реагировать на военные нужды Украины. Залужный лично посетил Прагу, чтобы обсудить детали передачи вооружения.

Посещение Залужного Праги и переговоры с чешскими коллегами стали фундаментом для дальнейшей международной поддержки Украины, в частности, для инициативы "Рамштайн". Она затем сыграла ключевую роль в координации поставок вооружения.

Самое главное, чешская поддержка Сил обороны Украины стала примером для других стран, показав, что решительные действия могут быть предприняты даже в сложных условиях. Собственно, солидарность и взаимопомощь являются ключевыми в противостоянии агрессии.

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Вспомним к этой теме о недавнем заявлении нынешнего главы МИД Чехии. Она свидетельствует о преданности этой страны в поддержке нашей борьбы.