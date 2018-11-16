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      Зачем Путину псевдореспублики на оккупированном Донбассе: объяснение Илларионова

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      Илларионов рассказал, для чего Путину оккупированный Донбасс
      Илларионов рассказал, для чего Путину оккупированный Донбасс / Фото из открытых источников

      Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей не нужны России, а только ее президенту Владимиру Путину. Когда глава Кремля захочет использовать так называемые "Л/ДНР" для обмена на признание аннексии Крыма.

      Об этом заявил экс-советник Владимира Путина, политолог и экономист Андрей Илларионов, передает "Главред"

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      Следует использовать корректные сроки: "ДНР" и "ЛНР" нужны не России – они нужны Путину. Но Путин – это не Россия. Путину "ДНР" и "ЛНР" действительно нужны для двух целей. Во-первых, они используются как своеобразные "отвертки", которые можно было бы постоянно втыкать в бок Украине для дестабилизации ситуации в стране,
      – отметил политолог.

      Во-вторых, по его словам, Путин имеет надежду, что через какое-то время в Украине появится власть, которая будет готова обменять Крым на оккупированный Донбасс.

      "Другими словами, он надеется, что сможет найтись какая-то будущая украинская власть, которая сможет признать Крым частью России, а за это получит "ДНР" и "ЛНР". Поэтому их придерживают как "разменную монету" для будущего возможного "урегулирования отношений" между Россией и Украиной", – подытожил Илларионов.

      Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса прошли псевдовыборы новых главарей пророссийских боевиков. Их не признает ни Украина, ни весь цивилизованный мир. Как объявили оккупанты после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донетчине наибольшую поддержку среди "избирателей" "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, а неподконтрольные Киеву территории на Луганщине возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник.

      Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Новости России Украина – Россия Андрей Илларионов Аннексия Крыма Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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