Навіщо Путіну псевдореспубліки на окупованому Донбасі: пояснення Ілларіонова

Окуповані території Донецької та Луганської областей не потрібні Росії, а лише її президенту Володимиру Путіну. Колись, глава Кремля захоче використати так звані "Л/ДНР" для обміну на визнання анексії Криму.

Про це заявив екс-радник Володимира Путіна, політолог і економіст Андрій Ілларіонов, передає "Главред".

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Слід використовувати коректні терміни: "ДНР" і "ЛНР" потрібні не Росії – вони потрібні Путіну. Але Путін – це не Росія. Путіну "ДНР" і "ЛНР" дійсно потрібні для двох цілей. По-перше, вони використовуються як своєрідні "викрутки", які можна було б постійно встромляти в бік Україні для дестабілізації ситуації в країні,

– зазначив політолог.

По-друге, аза його словами, Путін має надію, що через якийсь час в Україні з'явиться влада, яка буде готова обміняти Крим на окупований Донбас.

"Іншими словами, він сподівається, що зможе знайтися якась майбутня українська влада, яка зможе визнати Крим частиною Росії, а за це отримає "ДНР" і "ЛНР". Тому їх притримують як "розмінну монету" для майбутнього можливого "врегулювання відносин" між Росією та Україною", – підсумував Ілларіонов.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу пройшли псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Їх не визнає ні Україна, ні весь цивілізований світ. Як оголосили окупанти після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник.