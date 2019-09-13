Зачем Зеленскому распускать ЦИК: первые кнопкодавства в Верховной Раде

О кнопкодавстве, импичменте, увольнении всего состава ЦИК и роли оппозиции в эфире ток-шоу "Политическая анатомия" обсудили политолог Алексей Минаков, политолог Игорь Тышкевич, аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев, депутат "Батькивщины" Михаил Цимбалюк, депутат "Голоса" Роман Лозинский, депутат "Слуги народа" Александр Качура.

О кнопкодавстве

Политолог Игорь Тышкевич: Я не знаю или это собственная инициатива, или это указание. И этого, я думаю, что мы не узнаем. По крайней мере пока есть два факта кнопкодавства и два обещания. Но первое – раньше к этим двум кнопкодавам не было публичных просьб прощения. Раньше (кнопкодавство – 24 канал) это было нормально. Сейчас они попросили прощения и это первый хороший знак.

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Вторая часть – это обещание потратить свою заработную плату на благотворительность. Это также хороший знак. Выполнят ли эти действия и будет, как первая проверка "слуг народа". А вторая проверка она очень интересная, потому что, если человек тратит всю свою зарплату на благотворительность, то возникает вопрос: "На что он будет существовать?".

Политолог Алексей Минаков: Как шутят в социальных сетях: "Один раз – не кнопкодав". Тот человек, который занималася кнопокодавством, а это депутат от "Слуги народа" сказал, что это первый и последний раз.

На самом деле, на мой взгляд, проблема преувеличена, потому что достаточно ввести сенсорное голосование по отпечатку пальцу и проблема исчезнет вообще. Мы идем путем наказания, а можно просто избавиться от этой проблемы.

Почему проблема кнопкодавства преувеличена? Потому что сейчас кнопкодавство приобретает другое значение. То есть старое значение кнопкодавства – это когда ты депутат голосуешь за соседа, соседа, соседа. А сейчас кнопкодавство – это когда ты бездумно жмешь зеленую кнопку, не зная закнопроект, не читая, не понимая.

Об импичменте

Аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев: Начиная с периода еще Леонида Кучмы – можно найти такие показания – после принятия Конституции была риторика, что будто конституционная процедура есть, но закона нет. При том игнорировался факт, что у нас есть Закон о регламенте, где есть нормы, касающиеся определенных этапов процедуры импичмента.

Поэтому с точки зрения того, что президент будто бы публично взял на себя ответственность сказать, что процедура импичмента важна – это плюс. Но с точки зрения реалистичности реализации процедуры – я думаю, здесь ничего не изменилось и прогресса в этом вопросе нет.



Александр Клюжев

Политический эксперт Олег Рыбачук: Еще до обмена заложниками – снятие неприкосновенности. И импичмент – спросим наших зрителей! Да они сейчас здесь (будут всеми руками за – 24 канал).

Я в прошлый раз говорил и утверждаю сейчас, что они очень сознательно делают те шаги, которые подливают масла в этот популистский огонь. И там правильные названия, правильные сигналы. По сути – мало что меняется. Это делается для того, чтобы у общества было впечатление, что такие обещания выполняются впервые и это неслыханные вещи.

Что такое импичмент?

Это процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результатом импичмента преимущественно является досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника, отстранение его от должности.



Как Рада приняла Закон об импичменте?Верховная Рада приняла законопроект о процедуре отстранения с поста президента. Во Втором чтении проголосовали только "слуги народа".



Что касается Закона, согласно документу, импичмент будет внесудебным конституционным процессом. Он может быть применен в случае совершения государственной измены или другого преступления. Импичмент будет регулироваться Конституцией Украины, регламентом Рады, этим и другими законами Украины.



Как происходит импичмент президенту / инфографика 24 канала

Об увольнении всего состава ЦИК

Политолог Алексей Минаков: ЦИК нормально отработала с точки зрения эффективности, честности, прозрачности на парламентских и президентских выборах. Это признано всеми авторитетными международными организациями. То есть проблема не в эффективности ЦИК, а в том, что Зеленский их не контролирует. По квотному принципу при прошлой Раде, в 2018 году была сформирована ЦИК, а она должна семь лет работать. Это ключевой момент. Семь лет, чтобы нивелировалась политическая заангажированность.

Фактически Зеленский "хакнул" эту норму. Имеет ли он право вообще менять, обновлять состав ЦИК? Согласно законодательству, имеет, если он подает мотивированную часть и две трети парламента голосует за это. То есть мотивированность части определяют не юристы, не эксперты, а депутаты.

Что будет после того, когда старый состав уйдет в небытие? Очевидно, что президент подает новый состав ЦИК, а учитывая, что есть монобольшинство, то есть гипотетически он может иметь 100% собственного состава ЦИК.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура: Мы выиграли эти выборы вопреки, а не благодаря Центральной избирательной комиссии. Потому что нас душили разными клонами. В ЦИК, когда мы приходили и говорили, что у нас таких членов партии нет, то говорили, что идите в суд и разбирайтесь. А мы говорили, что мы партия и мы знаем кто у нас член, а кто не является им.



Александр Качура

Политтехнолог Олег Постернак считает, что состав ЦИК был сформирован кулуарным образом, в результате договоренностей двух бывших коалиционных партий – БПП и "Народного фронта". По его убеждению, нынешний состав ЦИК стал результатом подковерного аппаратного компромисса между этими партиями. Наличие там представителей других партий фактически было нивелировано тем фактом, что более 10 членов были чрезвычайно лояльными к Банковой.

О роли оппозиции

Политолог Алексей Минаков: В чем проблема объединения и консолидации оппозиции, условно говоря, против "Слуги народа": Проблема в том, что рейтинг партии "Слуга народа" очень высокий и социологические опросы это продемонстрировали. И идти против партии и Зеленского с таким бешеным рейтингом популярности – это самоубийство. Очень яркий пример "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Суть в том, что она понимает, если она станет в четкую оппозицию к Зеленскому, то она от этого только проиграет. Именно это является камнем, который мешает партиям объединиться и идти против.



Юлия Тимошенко

О появлении Коломойского в Офисе Президента

Политолог Игорь Тышкевич: Встреча Зеленского с Коломойским в Офисе Президента – это часть большой подковерной войны за влияния.

Аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев: Уже объявлялось, что есть идея, чтобы президент Зеленский выступил в амплуа модератора между олигархами. Была негативная публичная реакция со стороны Коломойского.

О чем говорили на встрече в ОПУ?Кроме гаранта, на встрече с Коломойским присутствовал глава ОПУ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, помощник президента Сергей Шефир и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.



В Офисе Президента напомнили, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Зеленский призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса, где продолжается российско-украинская война. Поэтому, вполне вероятно, что именно эти темы украинский лидер поднимал на встрече с олигархом Коломойским.

Смотрите вторую часть программы: