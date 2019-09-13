Навіщо Зеленському розпускати ЦВК: перші кнопкодавства у Верховній Раді

Про кнопкодавство, імпічмент, звільнення всього складу ЦВК та роль опозиції в ефірі ток-шоу "Політична анатомія" обговорили політолог Олексій Мінаков, політолог Ігор Тишкевич, аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев, депутат "Батьківщини" Михайло Цимбалюк, депутат "Голосу" Роман Лозинський, депутат "Слуги народу" Олександр Качура

Про кнопкодавство

Політолог Ігор Тишкевич: Я не знаю чи це власна ініціатива, чи це вказівка. Й цього, я думаю, що ми не дізнаємося. Принаймні поки є два факти кнопкодавства та дві обіцянки. Але перше – раніше до цих двох кнопкодавців не було публічних прохань пробачення. Раніше (кнопкодавство – 24 канал) це було нормально. Зараз вони попросили пробачення й це перший гарний знак.

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Друга частина – це обіцянка витратити свою заробітну плату на благодійність. Це також гарний знак. Чи ці дії виконають й буде, як перша перевірка "слуг народу". А друга перевірка вона дуже цікава, бо, якщо людина витрачає всю свою зарплатню на благодійність, то виникає питання: "З чого вона буде існувати?".

Політолог Олексій Мінаков: Як жартують у соціальних мережах: "Один раз – не кнопкодав". Та людина, яка займалася кнопокодавством, а це депутат від "Слуги народу" сказав, що це перший і останній раз.

Насправді, на мій погляд, проблема перебільшена, тому що достатньо ввести сенсорне голосування по відбитку пальцю й проблема зникне взагалі. Ми йдемо шляхом покарання, а можна просто позбутися цієї проблеми.

Чому проблема кнопкодавства перебільшена? Тому що зараз кнопкодавство набуває іншого значення. Тобто старе значення кнопкодавства – це коли ти депутат голосуєш за сусіда, сусіда, сусіда. А зараз кнопкодавство – це коли ти бездумно тиснеш зелену кнопку, не знаючи закнопроєкт, не читаючи, не розуміючи.

Про імпічмент

Аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев: Починаючи з періоду ще Леоніда Кучми – можна знайти такі свідчення – після прийняття Конституції була риторика, що ніби процедура конституційна є, але закону немає. При тому ігнорувався факт, що у нас є Закон про регламент, де є норми, які стосуються певних етапів процедури імпічменту.

Тому з точки зору того, що президент ніби публічно взяв на себе відповідальність сказати, що процедура імпічменту важлива – це плюс. Але з точки зору реалістичності реалізації процедури – я думаю, тут нічого не змінилося і прогресу в цьому питанні немає.



Олександр Клюжев

Політичний експерт Олег Рибачук: Ще до обміну заручниками – зняття недоторканності. І імпічмент – запитаймо наших глядачів! Та вони зараз тут (будуть всіма руками за – 24 канал).

Я минулого разу казав і я стверджую зараз, що вони дуже свідомо роблять ті кроки, які підливають масла у цей популістичний вогонь. І там правильні назви, правильні сигнали. По суті – мало що міняється. Це робиться для того, аби у суспільства було враження, що такі обіцянки виконуються вперше і це нечувані речі.

Що таке імпічмент?Це процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результатом імпічменту переважно є дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця, усунення його з посади.



Як Рада ухвалила Закон про імпічмент?Верховна Рада ухвалила законопроєкт про процедуру усунення з поста президента. У Другому читанні проголосували тільки "слуги народу".



Що стосується Закону, згідно з документом, імпічмент буде позасудовим конституційним процесом. Він може бути застосованим у разі скоєння державної зради або іншого злочину. Імпічмент регулюватиметься Конституцією України, регламентом Ради, цим та іншими законами України.



Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу

Про звільнення всього складу ЦВК

Політолог Олексій Мінаков: ЦВК нормально відпрацювала з точки зору ефективності, чесності, прозорості на парламентських та президентських виборах. Це визнано всіма авторитетними міжнародними організаціями. Тобто проблема не в ефективності ЦВК, а в тому, що Зеленський їх не контролює. За квотним принципом при минулій Раді, у 2018 році була сформована ЦВК, а вона має сім років працювати. Це ключовий момент. Сім років, щоб нівелювалася політична заангажованість.

Фактично Зеленський "хакнув" оцю норму. Чи має він право взагалі змінювати, оновлювати склад ЦВК? Згідно із законодавством, має, якщо він подає мотивовану частину й дві третини парламенту голосує за це. Тобто вмотивованість частини визначають не юристи, не експерти, не правники, а депутати.

Що буде після того, коли старий склад піде в небуття? Очевидно, що президент подає новий склад ЦВК, а враховуючи, що є монобільшість, тобто гіпотетично він може мати 100% власного складу ЦВК.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура: Ми виграли ці вибори всупереч, а не завдяки Центральній виборчій комісії. Тому що нас душили різними клонами. У ЦВК, коли ми приходили й казали, що в нас таких членів партії немає, то казали, що йдіть в суд й розбирайтеся. А ми казали, що ми ж партія й ми знаємо хто в нас член, а хто не є ним.



Олександр Качура

Політтехнолог Олег Постернак вважає, що склад ЦВК був сформований кулуарним чином, внаслідок домовленостей двох колишніх "коаліційних" партій – БПП і "Народного фронту". На його переконання, нинішній склад ЦВК став результатом підкилимного апаратного компромісу між цими партіями. Наявність там представників інших партій фактично було нівельовано тим фактом, що більше 10 членів були надзвичайно лояльними до Банкової.

Про роль опозиції

Політолог Олексій Мінаков: В чому проблема об’єднання й консолідації опозиції умовно кажучи проти "Слуги народу": Проблема в тому, що рейтинг партії "Слуга народу" дуже високий й соціологічні опитування це продемонстрували. І йти проти партії та Зеленського з таким шаленим рейтингом популярності – це самогубство. Дуже яскравий приклад "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Суть в тому, що вона розуміє, якщо вона стане в чітку опозицію до Зеленського, то вона від цього тільки програє. Саме це є камінь, який заважає партіям об’єднатися і йти проти.



Юлія Тимошенко

Про появу Коломойського в Офісі Президента

Політолог Ігор Тишкевич: Зустріч Зеленського з Коломойським в Офісі Президента – це частина великої підкилимної війни за впливи.

Аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев: Вже оголошувалося, що є ідея, аби президент Зеленський виступив у амплуа модератора між олігархами. Була негативна публічна реакція з боку Коломойського.

Про що говорили на зустрічі в ОПУ?Окрім гаранта, на зустрічі з Коломойським був присутній голова ОПУ Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, помічник президента Сергій Шефір та міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.



В Офісі Президента нагадали, що в червні під час форуму "Діалог бізнесу та влади" Зеленський закликав підприємців допомагати державі розв'язувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна. Тому, цілком імовірно, що саме ці теми український лідер піднімав на зустрічі з олігархом Коломойським.

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