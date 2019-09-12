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      Нічого не змінилося і прогресу немає, – в ОПОРІ прокоментували закон про імпічмент

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      Олександр Клюжев
      Олександр Клюжев / hromadske.ua

      У занопроєкті про імпічмент, який ухвалила Рада, є політична користь, однак практичної – немає. Адже з точки зору реалістичності реалізації процедури – нічого не змінилося.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу в ток-шоу "Політична анатомія" висловив аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.

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      За його словами, він не бачить у цьому законі практичної користі, натомість – бачить певну політичну.

      "Починаючи з періоду ще Леоніда Кучми – можна знайти такі свідчення – після прийняття Конституції була риторика, що ніби процедура конституційна є, але закону немає. При тому ігнорувався факт, що у нас є Закон про регламент, де є норми, які стосуються певних етапів процедури імпічменту", – нагадав аналітик.

      Тому з точки зору того, що президент ніби публічно взяв на себе відповідальність сказати, що процедура імпічменту важлива – це плюс. Але з точки зору реалістичності реалізації процедури – я думаю, тут нічого не змінилося і прогресу в цьому питанні немає,
      – підкреслив Олександр Клюжев.

      Він додав, як і у випадку з недоторканністю депутатів, важливо чітко зазначити, що процедура імпічменту президента теж не має бути легкою.

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      "Президент не може бути заручником легких процедур імпічменту, коли будь-який політичний конфлікт буде створювати ситуацію, коли через цю процедуру – навіть неуспішну – президент буде підвішений у свої діях і повноваженнях", – пояснив аналітик.

      Що таке імпічмент?Це процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результатом імпічменту переважно є дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця, усунення його з посади.

      Як Рада ухвалила Закон про імпічмент?Верховна Рада ухвалила законопроєкт про процедуру усунення з поста президента. У Другому читанні проголосували тільки "слуги народу". 

      Що стосується Закону, згідно з документом, імпічмент буде позасудовим конституційним процесом. Він може бути застосованим у разі скоєння державної зради або іншого злочину. Імпічмент регулюватиметься Конституцією України, регламентом Ради, цим та іншими законами України.

      закон про імпічмент
      Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу

      Відео ток-шоу "Політична анатомія":

       

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Законодавство Володимир Зеленський Імпічмент
      Джерело: 24 канал
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