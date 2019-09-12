Підливають масло у популістичний вогонь, – Рибачук щодо ухвалення закону про імпічмент
Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента – і це ще один крок для утримання високого рейтингу Зеленського. У другому читанні за нього проголосували тільки нардепи зі "Слуги народу".
Таку думку в прямому ефірі 24 каналу в ток-шоу "Політична анатомія" висловив політичний експерт Олег Рибачук.
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За його словами, подібні кроки довзолили президенту зберегти свій шалений рейтинг.
"Ще до обміну заручниками – зняття недоторканності. І імпічмент – запитаймо наших глядачів! Та вони зараз тут (будуть всіма руками за – 24 канал)", – пояснив експерт.
Я минулого разу казав і я стверджую зараз, що вони дуже свідомо роблять ті кроки, які підливають малса у цей популістичний вогонь. І там правильні назви, правильні сигнали. По суті – мало що міняється,
– наголосив Рибачук.
Він додав: це робиться для того, аби у суспільства було враження, що такі обіцянки виконуються вперше і це нечувані речі.
Що таке імпічмент?Це процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результатом імпічменту переважно є дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця, усунення його з посади.
Що стосується Закону, який ухвалила Рада, згідно з документом, імпічмент буде позасудовим конституційним процесом. Він може бути застосованим у разі скоєння державної зради або іншого злочину. Імпічмент регулюватиметься Конституцією України, регламентом Ради, цим та іншими законами України.
Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу
Відео ток-шоу "Політична анатомія":