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      Підливають масло у популістичний вогонь, – Рибачук щодо ухвалення закону про імпічмент

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      Олег Рибачук
      Олег Рибачук / 24 канал

      Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента – і це ще один крок для утримання високого рейтингу Зеленського. У другому читанні за нього проголосували тільки нардепи зі "Слуги народу".

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу в ток-шоу "Політична анатомія" висловив політичний експерт Олег Рибачук.

      Важливо! Закон про імпічмент: що це означає і чи буде він дієвим

      За його словами, подібні кроки довзолили президенту зберегти свій шалений рейтинг.

      "Ще до обміну заручниками – зняття недоторканності. І імпічмент – запитаймо наших глядачів! Та вони зараз тут (будуть всіма руками за – 24 канал)", – пояснив експерт.

      Я минулого разу казав і я стверджую зараз, що вони дуже свідомо роблять ті кроки, які підливають малса у цей популістичний вогонь. І там правильні назви, правильні сигнали. По суті – мало що міняється,
      – наголосив Рибачук.

      Він додав: це робиться для того, аби у суспільства було враження, що такі обіцянки виконуються вперше і це нечувані речі.

      Що таке імпічмент?Це процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результатом імпічменту переважно є дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця, усунення його з посади. 

      Що стосується Закону, який ухвалила Рада, згідно з документом, імпічмент буде позасудовим конституційним процесом. Він може бути застосованим у разі скоєння державної зради або іншого злочину. Імпічмент регулюватиметься Конституцією України, регламентом Ради, цим та іншими законами України.

      закон про імпічмент
      Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу

      Відео ток-шоу "Політична анатомія": 

       

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      Теги: Новини України Новини політики Імпічмент Законодавство Володимир Зеленський Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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