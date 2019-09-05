Звільнення бойовика Цемаха: чи є небезпека для України

Про зміни до Конституції, роботу Антикорупційного суду, звільнення бойовика Цемаха з-під варти, який є цінним свідком у справі збиття малазійського боїнга над Донбасом, в ефірі ток-шоу "Політична анатомія" обговорили народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін та політичний оглядач Іван Верстюк.

Звільнення бойовика Цемаха

Ярослав Юрчишин: Я розумію, що не можна говорити все, але, принаймні, треба сказати хоч щось. І в цьому випадку найбільше, що мене турбує в процесі – і є позиція партії "Голос" – поясніть! Тому що ми не знаємо: важливий Цемах чи не важливий, пов'язано це з обміном заручників чи не пов'язано.

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– Тому що в будь-якому випадку в темну перемагають терористи. Путін – терорист на глобальному рівні. Він зараз, фактично, виставляє претензії не лише Україні (хоча він укупував територію України) і намагається постійно маніпулювати. Чи можливий цей вкид з боку Путіна? Цілком можливий.

– Тому що, якщо Цемах важливий, а ми його відпустили (а ціна життя і здоров'я українських громадян – це завжди пріоритет держави), то тоді ми в дуже незручному становищі перед нашими європейськими партнерами, в першу чергу – перед голландцями, для яких життя їх людей, які загинули власне через дії сепаратистів і російських військ – це теж величезна втрата.



Усе, що відомо про катастрофу рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу

Політолог Олег Рибачук: Проблема не в доказах, а в тому, що визнати юридично Володимира Путіна винуватим. Наступний крок і Захід провалюється. А що з ним робити?

Всі знають, що це Путін. А що з цим робити? І це проблема. Тому тут виходить, і як не дико це звучить, але це в інтересах західних інституцій перекласти провину на Володимира Цемаха, кого завгодно, але тільки не на свою неспроможність або страх.

Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17?

Київський апеляційний суд відпустив Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. Він є головним свідком української прокуратури у справі про збиття рейсу МН17. Відпустили його попри зацікавлення ним з боку голландських слідчих.

З 2014 року Володимир Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року було зафіксоване пересування російського БУКа, з якого збили Малазійський Боїнг.

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Цемах дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому розповів про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом. За його словами, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

Володимира Цемаха вивезли українські силовики з окупованого Сніжного наприкінці червня. Операція була секретна, її проводили глибоко в тилу ворога. Суд арештував його на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2 .

Відео: Цемах розповідає про збиття MH17

Робота Верховної Ради

Ярослав Юрчишин: Наразі доволі важко визначити, чи є ініціативи президентської партії "Слуга народу" правильними. А все – через відсутність комунікації. П'ятий президент України Петро Порошенко визнавав, що однією з його проблем була саме відсутність комунікації. Зараз її відсутність, намагання діяти більшовицькими методами – "от вам закон, він класний, не читайте, голосуйте за нього" – це не зовсім правильно.

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Олег Рибачук про зменшення кількості депутатів: Вони з самого початку кидають дуже популярні теми, які для українців є риторичними питаннями. Для нової влади важливо продемонструвати, що вони почали працювати і рівень підтримки, як мінімум, не падає. Мені здається, що це основний аргумент.

А ось Віталій Шабунін висловив думку, що коли народних обранців буде менше, то і підбирати їх будуть якісніше.

Що передбачає законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні?



Зменшити склад народних депутатів України із нинішніх 450 до 300.



Запровадити мовний ценз. Тобто громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.



Закріпити пропорційну систему виборів до Верховної Ради на основі відкритих партійних списків.

Вилучити із тексту статті 76 Конституції України принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, адже це дублюється у статті 71.

Антикорупційні органи

Віталій Шабунін: Проблемними залишаються НАЗК та САП. Першого в нас немає, тому є законопроєкт від президента, який має перезавантажити цей орган. Нині Спеціальна антикорупційна прокуратура є їхньою точкою дискусії з Офісом Президента і "Слугою народу".

– Тому що в пакеті змін щодо Назарія Холодницького немає ініціатив, хоч він й далі продає, а саме допродує, справи. Так, стало набагато краще. Він реально злякався і почав підписувати документи справ, які вже два роки готові до реалізації. Це вже крок вперед, але так не може бути. Має бути прецедент покарання, тому він має піти, а потім сісти.

Реформа правоохоронних органів

Віталій Шабунін: Після зняття депутатської недоторканності народні обранці потраплять у реальний світ з корумпованими судами та правоохоронцями. Саме тому цей парламент намагатиметься реформувати правоохоронну систему та судову гілку влади якомога швидше.

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– Виключні повноваження поремонтувати ці неподобства були в народних депутатів. І дуже гарно виходило: вони не ремонтували, а проблеми були у нас. Я переконаний, що цей парламент реформує судову систему і правоохоронну за перше півріччя. Бо тепер ці дві системи – їхня проблема так само, як і наша.

– В Конституції лишається пряма норма: за те, що депутат сказав у парламенті чи його органах, або за його голосування він не несе жодної юридичної відповідальності: кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної. Ця норма з Конституції не зникає. Тому тут немає маніпуляції, мовляв, за щось неправильно сказане можна буде покарати. Не можна буде.