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      Телеканал новостей 24 Программы Политическая анатомия
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Освобождение боевика Цемаха: есть ли опасность для Украины

      Политическая анатомия 133 Читати новину українською

      Об изменениях в Конституции, работе Антикоррупционного суда, освобождении боевика Цемаха из-под стражи, который является ценным свидетелем в деле сбития малазийского боинга над Донбассом, в эфире ток-шоу "Политическая анатомия" обсудили народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и политический обозреватель Иван Верстюк.

      Освобождение боевика Цемаха

      Ярослав Юрчишин: Я понимаю, что нельзя говорить все, но, по крайней мере, надо сказать хоть что-то. И в этом случае больше всего, что меня беспокоит в процессе – и есть позиция партии "Голос" – объясните! Потому что мы не знаем: важен Цемах или не важен, связано это с обменом заложников или не связано.

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      – Потому что в любом случае в темную побеждают террористы. Путин – террорист на глобальном уровне. Он сейчас, фактически, выставляет претензии не только Украине (хотя он оккупировал территорию Украины) и пытается постоянно манипулировать. Возможно ли что это вброс со стороны Путина? Вполне возможно.

      – Потому что, если Цемах важен, а мы его отпустили (а цена жизни и здоровья украинских граждан – это всегда приоритет государства), то тогда мы в очень неудобном положении перед нашими европейскими партнерами, в первую очередь – перед голландцами, для которых жизнь их людей, которые погибли собственно из-за действия сепаратистов и российских войск – это тоже огромная потеря.

      боїнг мн17
      Все, что известно о крушении рейса MH17 / Инфографика 24 канала

      Политолог Олег Рыбачук: Проблема не в доказательствах, а в том, чтобы признать юридически Владимира Путина виноватым. Следующий шаг и мероприятие проваливается. А что с ним делать?

      Все знают, что это Путин. А что с этим делать? И это проблема. Поэтому здесь получается, и как не дико это звучит, но это в интересах западных институтов переложить вину на Владимира Цемаха, кого угодно, но только не на свою неспособность или страх.

      Как Цемах может быть причастен к делу о сбитии MH17?

      Киевский апелляционный суд отпустил Владимира Цемаха под личное обязательство. Он является главным свидетелем украинской прокуратуры в деле о сбитии рейса МН17. Отпустили его, несмотря на интерес к ним со стороны голландских следователей.

      С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года было зафиксировано передвижение российского БУКа, из которого сбили Малазийский Боинг.

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      Цемах дал интервью российским пропагандистам, в котором рассказал о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина говорил и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет.

      Владимира Цемаха вывезли украинские силовики из оккупированного Снежного в конце июня. Операция была секретная, ее проводили глубоко в тылу врага. Суд арестовал его на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2.

      Видео: Цемах рассказывает о сбитии MH17

       

      Работа Верховной Рады

      Ярослав Юрчишин: сейчас довольно трудно определить, являются ли инициативы президентской партии "Слуга народа" правильными. А все – из-за отсутствия коммуникации. Пятый президент Украины Петр Порошенко признавал, что одной из его проблем было именно отсутствие коммуникации. Сейчас ее отсутствие, попытка действовать большевистскими методами – "вот вам закон, он классный, не читайте, голосуйте за него" – это не совсем правильно.

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      Олег Рыбачук об уменьшении количества депутатов: Они с самого начала бросают очень популярные темы, которые для украинцев являются риторическими вопросами. Для новой власти важно продемонстрировать, что они начали работать и уровень поддержки, как минимум, не падает. Мне кажется, что это основной аргумент.

      А вот Виталий Шабунин высказал мнение, что когда народных избранников будет меньше, то и подбирать их будут качественнее.

      Что предусматривает законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закрепление пропорциональной избирательной системы в Украине?

      Уменьшить состав народных депутатов Украины с нынешних 450 до 300.

      Ввести языковой ценз. То есть гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.

      Закрепить пропорциональную систему выборов в Верховную Раду на основе открытых партийных списков.

      Изъять из текста статьи 76 Конституции Украины принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, путем тайного голосования, ведь это дублируется в статье 71.

      Антикоррупционные органы

      Виталий Шабунин: Проблемными остаются НАПК и САП. Первого у нас нет, поэтому есть законопроект от президента, который должен перезагрузить этот орган. Сейчас Специальная антикоррупционная прокуратура является их точкой дискуссии с Офисом Президента и "Слугой народа".

      – Потому что в пакете изменений относительно Назария Холодницкого нет инициатив, хоть он и дальше продает, а именно допродает, дела. Так, стало намного лучше. Он реально испугался и начал подписывать документы дел, которые уже два года готовы к реализации. Это уже шаг вперед, но так не может быть. Должен быть прецедент наказания, поэтому он должен уйти, а потом сесть.

      Реформа правоохранительных органов

      Виталий Шабунин: После снятия депутатской неприкосновенности народные избранники попадут в реальный мир с коррумпированными судами и правоохранителями. Именно поэтому этот парламент будет пытаться реформировать правоохранительную систему и судебную ветвь власти как можно скорее.

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      – Исключительные полномочия поремонтировать эти безобразия были у народных депутатов. И очень красиво получалось: они не ремонтировали, а проблемы были у нас. Я убежден, что этот парламент реформирует судебную и правоохранительную систему за первое полугодие. Потому что теперь эти две системы – их проблема так же, как и наша.

      – В Конституции остается прямая норма: за то, что сказал депутат в парламенте или его органах, или за его голосование он не несет никакой юридической ответственности: уголовной, административной или дисциплинарной. Эта норма из Конституции не исчезает. Поэтому здесь нет манипуляции, мол, за что-то неправильно сказанное можно будет наказать. Нельзя будет.

      Что такое депутатская неприкосновенность и что означает ее отмена?Неприкосновенности дает депутату гарантию, что без согласия Рады его не привлекут к уголовной, административной или иной ответственности. Благодаря иммунитету депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти.

      За снятие депутатской неприкосновенности 3 сентября в Раде проголосовали 373-мя голосами. С 1 января 2020 года у депутатов не будет иммунитета. Возможность для политических преследований из-за парламентской деятельности будет сведена к минимуму. Депутатов нельзя будет посадить за их высказывания, а вот за криминал – да. Нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, сюда не входят оскорбления и клевета.

      Смотрите видео второй части программы "Политическая анатомия":

       

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      Теги: Новости Украины Антикоррупционный суд Слуга народа Верховная Рада Партия Голос MH17 Владимир Цемах Политическая анатомия
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