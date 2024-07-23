Пытаются выполнять задачи: Свитан сказал, насколько угрожающая ситуация в Донецкой области

Российские войска не прекращают наступление на востоке Украины. Силы обороны до сих пор испытывают недостаток вооружения, что позволяет противнику атаковать наши позиции.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что россияне имеют задачу выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Противник для этого использует все доступные ресурсы.

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"Оккупанты пытаются выполнить свою задачу. От Курахово до Часового Яра россияне осуществляют наибольшее давление", – сказал он.

Ситуация на фронте

Свитан отметил, что украинским военным в Донецкой области приходится отступать на определенных позициях. В районе Торецка противник приблизился к высоткам. Силам обороны удалось остановить их там, однако, по мнению военного эксперта, россияне будут продолжать наступать, используя КАБы.

Из-за недостатка личного состава и средств сдерживания, в частности снарядов и техники, ВСУ приходится отступать с некоторых позиций. Украина еще не получила то количество военных средств, которое ожидала,

– отметил полковник запаса.

Невозможность ускорить поставки оружия от западных партнеров не позволяет остановить окончательно россиян. Силам обороны приходится применять географические преимущества расположения или иногда отходить.

Какова ситуация на востоке Украины: смотрите на карте

По словам Романа Свитана, враг дошел почти до Карловки, а с Очеретино движутся в сторону трассы Покровск – Константиновка.

На востоке очень сложная ситуация, в частности из-за недостатка сил и средств,

– отметил он.