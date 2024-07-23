Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни мають завдання вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Противник для цього використовує усі доступні ресурси.

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"Окупанти намагаються виконати своє завдання. Від Курахова до Часового Яру росіяни здійснюють найбільший тиск", – сказав він.

Ситуація на фронті

Світан зазначив, що українським військовим на Донеччині доводиться відступати на певних позиціях. У районі Торецька противник наблизився до висоток. Силам оборони вдалось зупинити їх там, проте, на думку військового експерта, росіяни продовжуватимуть наступати, використовуючи КАБи.

Через нестачу особового складу та засобів стримування, зокрема снарядів та техніки, ЗСУ доводиться відступати із деяких позицій. Україна ще не отримала ту кількість військових засобів, яку очікувала,

– наголосив полковник запасу.

Неможливість пришвидшити постачання зброї від західних партнерів не дає змоги зупинити остаточно росіян. Силам оборони доводиться застосовувати географічні переваги розташування або іноді відходити.

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За словами Романа Світана, ворог дійшов майже до Карлівки, а з Очеретиного рухаються в бік траси Покровськ – Костянтинівка.

На сході дуже складна ситуація, зокрема через нестачу сил та засобів,

– зауважив він.