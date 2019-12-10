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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      "Задача – удержать": социолог спрогнозировал, за какой рейтинг соревнуются у Зеленского

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      Зеленский – исключение из всех президентов Украины / Официальный сайт Президента Украины

      Вопрос войны на Донбассе, тарифы, земельная реформа – ключевые факторы влияния.

      Об этом 24 каналу рассказал заместитель директора социологической службы "Рейтинг" Любомир Мысов.

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      По его словам, переговоры в нормандском формате будут влиять на рейтинги президента.

      После предвыборной эйфории часть респондентов, которые имели быстрые ожидания, так же быстро разочаровываются. Это касается любого президента Украины. Зеленский – исключение – его рейтинги были сверхвысокими, соответственно, ожидания – тоже. Сейчас происходит определенная коррекция его популярности. Задача его команды – удержать рейтинги в определенных показателях – 45-50%,
      – замечает Любомир Мысов.

      Важно! Согласно результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг" 20-24 ноября 2019 года, 53% убеждены, что президент Зеленский является более эффективным в сравнении с предыдущим президентом Порошенко. 15% – противоположного мнения, 22% утверждают, что ничего не изменилось. Почти две трети опрошенных считают, что президенту Зеленскому нужно времени от одного до трех лет, чтобы продемонстрировать качественный и эффективный результат работы. 14% – дают ему пять и более лет. Лишь 8% требуют от него изменений за полгода. 17% – вообще считают, что ему не удастся продемонстрировать качественный результат работы. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face).

      Важно: Никаких сделок с Москвой: в Германии написали петицию к Меркель перед нормандской встречей

      Социолог отмечает: на рейтинги Зеленского также влияет формирование рынка земли. Но тут двоякая ситуация. Все будет зависеть от того, как он заработает. Если нормально, то со временем для Зеленского это станет позитивом. Если будут прецеденты по криминализации рынка земли или обман собственников, то, конечно, это будет иметь негатив.

      Как прошла встреча в Париже

      По итогам переговоров лидеры нормандской четверки опубликовали итоговый документ. В тексте документа указаны обязательства сторон по Донбассу, которые они должны выполнить в ближайшее время. Следующая встреча нормандской четверки должна состояться через 4 месяца.

      ​Коротко о главном: Нормандская встреча в Париже: все, что известно о результатах и последствиях

      Красные линии

      К теме: Зеленский и Путин поговорили тет-а-тет в Париже: видео

      Зеленский заявил, что никогда не нарушит ряд принципов:

      • невозможность федерализации;
      • Украина – унитарное государство;
      • невозможность кого-либо влиять на вектор развития Украины;
      • невозможность совершать уступки за счет территорий Украины;
      • Крым и Донбасс – это Украина.

      Следует отметить, что участники акции под Офисом Президента в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский "не пересек красные линии", поэтому они не будут оставаться на бессрочный протест.

      рейтинг зеленського
      Отношение к президенту Зеленскому / инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Нормандский формат Нормандская встреча 2019
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