"Завдання – втримати": соціолог спрогнозував, за який рейтинг змагаються у Зеленського

Питання війни на Донбасі, тарифи, земельна реформа – ключові фактори впливу.

Про це 24 каналу розповів заступник директора соціологічної служби "Рейтинг" Любомир Мисів.

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За його словами, переговори у нормандському форматі впливатимуть на рейтинги президента.

Після передвиборчої ейфорії частина респондентів, які мали швидкі очікування, так само швидко розчаровуються. Це стосується будь-якого президента України. Зеленський – виняток – його рейтинги були надвисокими, відповідно, очікування – також. Зараз відбувається певна корекція його популярності. Завдання його команди – втримати рейтинги в певних показниках – 45-50%,

– зауважує Любомир Мисів.

Важливо! Згідно результатів опитування, проведеного групою "Рейтинг" 20-24 листопада 2019 року, 53% переконані, що президент Зеленський є більш ефективним у порівнянні з попереднім президентом Порошенком. 15% – протилежної думки, 22% стверджують, що нічого не змінилося. Майже дві третини опитаних вважають, що президенту Зеленському потрібно часу від одного до трьох років, щоб продемонструвати якісний та ефективний результат роботи. 14% – дають йому для цього п’ять і більше років. Лише 8% вимагають від нього змін за півроку. 17% – взагалі вважають, що йому не вдасться продемонструвати якісний результат роботи. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face).

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Соціолог зауважує: на рейтинги Зеленського також впливає формування ринку землі. Але тут двояка ситуація. Все залежатиме від того, як він запрацює. Якщо нормально, то з часом для Зеленського це стане позитивом. Якщо будуть прецеденти щодо криміналізації ринку землі або обман власників, то, звісно, це матиме негатив.

Як пройшла зустріч у Парижі

За підсумками переговорів лідери нормандської четвірки опублікували підсумковий документ. У тексті документа вказані зобов'язання сторін по Донбасу, які вони повинні виконати найближчим часом. Наступна зустріч нормандської четвірки повинна відбутися через 4 місяці.

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Червоні лінії

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Зеленський заявив, що ніколи не порушить ряд принципів:

неможливість федералізації;

Україна – унітарна держава;

неможливість кого-небудь впливати на вектор розвитку України;

неможливість здійснювати поступки за рахунок територій України;

Крим і Донбас – це Україна.

Слід зазначити, що учасники акції під Офісом Президента в Києві заявили, що президент України Володимир Зеленський "не перетнув червоні лінії", тому вони не залишатимуться на безстроковий протест.



Ставлення до президента Зеленського / інфографіка 24 каналу