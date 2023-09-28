Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, что это за задача. К тому же он раскрыл, какие планы сейчас у захватчиков на оккупированных территориях.

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Откровенно о сроках завершения войны

На Западе говорят о том, что война в Украине может занять 6–7 лет. К тому же появилась информация, что Владимир Путин поставил задачу к 2025 году закончить так называемую "СВО". Откуда вообще берутся эти цифры? Что они планируют делать следующие 15 месяцев?

Слушать Путина с точки зрения его прогностических способностей – немного странно. Путин – это не человек, находящийся в реальном мире. Он неправильно оценивает происходящее. Иначе он в 2014 году не заходил бы в Украину и вообще считал бы лучше как-то договориться с Украиной, мол, вы нас не видите, мы вас не видим. Давал бы возможность зарабатывать таким, как Виктор Медведчук. Не больше, но и не меньше.

Относительно срока в 6 – 7 лет войны. Россия и дальше будет окапываться, как это делает сейчас. В частности, строить на оккупированной территории так называемые эшелоны обороны. Они полностью все пройдут. Все, что могут, где могут находить и расконсервировать. Да, это старая техника, 50–60-е годы, но свозят сюда все. Сергей Шойгу ищет оружие по странным странам, скажем, в Иране или Северной Корее. И это очень опасный момент.

В ноябре заканчивается действие резолюции ООН, запрещающей Ирану продавать ракеты. Сегодня эта резолюция работает. Иран, получая определенные торговые возможности, все же придерживается этой резолюции. У России есть право вето, и эта резолюция может быть заблокирована.

У Ирана, напомню, есть ракеты, летящие на расстояние в полторы – две тысячи километров, хотя они и не высокоточны. А у России на сегодня есть определенный дефицит ракет. Об этом президент Украины говорил на сессии Генассамблеи ООН, что у России нужно забрать этот дикарский для нее инструмент под названием "право на вето".

Поэтому Украине нужно больше разных видов качественного оружия, чтобы Россия не могла окапываться, не засыпала все минами и не расконсервировала все, что там уже осталось с 30-х годов. Безусловно, если мы будем эту математику считать, то тогда не будет никаких ни шести, ни семи лет, не будет никакого 2025 года.

И здесь я перехожу к еще одной очень сложной теме, которая является иллюзорной – санкции, которые все же не столь эффективно работают. Да, они существенно ограничивают торговые возможности России, но не столь эффективно, чтобы сказать о том, что страна-агрессор стремительно теряет возможность продавать свои продукты и одновременно покупать где-то через третьи страны продукты, которые используются в военно-промышленном производстве. Это все надо учесть.

Но теперь вернемся к господам из "циркового Кремля", которые говорят сегодня двухлетними терминами. Я так понимаю, что два года для них теперь "три дня". Мне кажется, что они говорили о 2025 год, потому что после 2024 года всей этой элиты не будет.

То есть мы не будем говорить о Путине, Шойгу, Герасимове, Лаврове – они просто исчезнут. И тогда будет 2025 год, как от Рождества Христова, это будет первый год России. Они календарный план будут снова менять.

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Повлияют ли выборы в США на поддержку Украины

В 2024 году в Соединенных Штатах пройдут выборы. Может быть, россияне надеются на то, что Дональд Трамп придет к власти и поможет как-то им тем, что не будет помогать Украине?

Нет, я не вижу таких рисков. Следует работать над тем, чтобы объяснять свою позицию, иметь лояльное отношение и к двухпартийной системе Соединенных Штатов и республиканцам, независимо от того, что они говорят в рамках внутренней политической дискуссии.

Однако для США принципиально поддерживать Украину и таким путем решить вопрос существования донора глобальной террористической сети под названием Россия. Это происходит в рамках концепции защиты и свободы демократического мира, проповедуемой Соединенными Штатами. Они лидеры в этом процессе, и я думаю, что для них это принципиальная позиция – полностью обнулить Россию.

Я здесь не вижу проблем. Более того, Россия как всегда ошиблась с европейским сообществом. То есть европейцы искренне консолидированы, абсолютно проукраински настроены, за исключением низких стран, таких как Венгрия.

Россия точно не рассчитывала на это. Она считала, что они профинансировали огромное количество пророссийского лобби в Европе, и оно так или иначе будет терроризировать свои общества с тем, чтобы не соблюдать концепцию помощи Украине.

Так же Россия абсолютно ошибается в том, что происходит в США, какие там дискуссии, кто есть кто и какую они будут занимать внешнюю политическую позицию после выборов в ноябре 2024 года.

Каким будет будущее оборонной промышленности

Если мы представим наихудший из возможных сценариев. На этот случай у нас есть чем и как себя обеспечивать? За эти два года Украина сделала большой шаг вперед по обеспечению себя оружием?

Мы еще на этапе, когда это делаем. То есть пока нельзя сказать, что мы можем полностью себя обеспечить. Будь это территориально маленькая война, то да, мы себя могли бы обеспечить собственным производством. Но учитывая интенсивность и производственные способности оппонента, безусловно, нам еще предстоит многое сделать.

Сегодня этим занимается и Укроборонпром, и Минстратегпром, и новый министр обороны, и Министерство цифровизации. Ищем решение, потому что эта война показала несколько важных вещей, на которые нужно делать акценты:

дроны;

радиоэлектроника во всех смыслах этого слова;

ракеты определенной дальности с высокоточным поражением.

Помимо этих трех компонентов очень важно строить правильную ремонтную, инженерно-ремонтную логистику и логистику обеспечения амуницией. Речь идет о снарядах разных форматов и видов.

Уже есть конкретное понимание, что нужно делать при большой интенсивности войны. Мы делаем акценты на снарядное, ракетное и дроновое производство. Мы ищем решение, как дозакрыть небо, потому что Россия использует безумное количество "Шахедов", не учитывая уже разведывательные дроны.

Но одно дело – инвестиции в военное производство в мирное время, когда ты точно понимаешь процент бюджета, который ты можешь стратегически направлять на 5–15 лет, или сколько можешь получить под это инвестиций с учетом потребностей глобального рынка. Другое дело – когда у тебя разорванный бюджет.

Сегодня в Украине бюджет разорван, потому что Россия уничтожает все экспортные потенциалы. То есть война за Черноморскую акваторию – это, в частности, война за то, чтобы снизить возможность Украины экспортировать огромное количество своего продукта, который составлял 25 – 35% экспортного потенциала.

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Россия наносит удары, понимая, что так она лишит нас денег. И у нас сегодня деньги приоритетно тратятся на ситуативные нужды армии. То есть зарплаты, закупка снарядов. Поэтому несколько сложно найти инвестиции, которые нужно вкладывать в производство. Но при этом Украина находит.

Более того, в скором времени состоится Форум оборонных индустрий, где можно будет договориться с нашими партнерами. Предварительные договоренности уже есть. Поэтому думаю, что нам нужно еще какое-то время, но в Украине будет очень крутая оборонная промышленность с акцентами на современный тип интенсивной масштабной войны.

Россия увеличит финансирование войны: будет ли больше оружия

Есть информация, что доля военных расходов в бюджете России на 2024 год может стать рекордной за последние года существования Советского Союза. То есть, они планируют потратить 30% всех расходов. Вероятно, будут забирать из социалки – из святого для Путина. Как это отразится на ситуации с войной? Станет ли у них еще больше оружия, боеприпасов? Или просто они подорожали в себестоимости?

Не забываем, что Путин – безэмпатийный человек, поэтому он абсолютно неискрен, когда говорит о социальных расходах, о материнских капиталах и т.д. Его это мало волнует. Его интересуют только собственные карманы и олигархический статус.

И его интересует война – как концепция гиперкомпенсации своих комплексов, которых у него множество. Поэтому не нужно ошибочно смотреть на Путина как на человека, который от сердца отрывает и вкладывает в милитаризацию.



Владимир Путин войной пытается компенсировать свои комплексы / Getty Images

В общем это не только про 2024 год. Они и в этом году тратят примерно 10 трлн рублей, то есть это как раз и есть 30 – 32% бюджета. Но я думаю, что Россия будет идти по пути максимальной милитаризации, пока не проиграет. Поэтому у них прямой или опосредованный военный бюджет составит более половины общего бюджета.

Они еще будут тратить что-то на системы государственного управления, системы социальных транспортов, региональные транспорты и т.д. Но это все будет постепенно уменьшаться, и Россия будет выглядеть так, как должна выглядеть. Совершенно низкая страна, где нельзя сделать карьеру, где нет бизнесов, где все подчинено войне.

Что касается того, будет ли у них больше оружия – я не вижу такой перспективы. Оружие будет дороже. Но здесь следует учесть, о каком оружии говорится. Например, если они вкладываются в производство снарядов – это одно дело, если они вкладываются в производство дронов – другое дело.

Если они вкладываются в производство очень дорогих машин, как С-400 "Триумф" – это тогда к нашим спецслужбам. Они точно знают, что с этими машинами нужно делать и как лишить Россию миллионов или миллиардов, вложенных в эту технику.



ВСУ успешно уничтожают российскую технику / Getty Images

Россия, если не проиграет, это будет абсолютно милитарная страна с огромным военным бюджетом. И эти деньги будут идти не только на производство тех или иных средств убийства, но также пойдут на финансирование специальных отрядов, которые будут создавать проблемы в разных частях мира. К примеру, ЧВК "Вагнера". То есть, "вагнеризация" российской внешней политики будет огромной.

Если Путин остается, то бюджет страны будет милитарным, и они и дальше будут активно провоцировать различные регионы специальными отрядами, такими как ЧВК "Вагнера", для того, чтобы и там была нестабильность. Поэтому нет смысла оставлять Путина и путинскую вертикаль в России, если мы хотим все же иметь определенное время на более или менее стабильные правила жизни.

Сколько вагнеровцев вернулось в Украину

Говорят, что остатки ЧВК "Вагнера" возвращаются на украинские фронты. Наши защитники говорят, что как бы мы ни ругали вагнеровцев, но у них была одна из самых больших мотиваций воевать в Украине, потому что для них даже не деньги играли роль, а просто выживание. Потому что если они здесь выживали, то им прощались все долги перед законом, и они получали подобие воли. Поэтому воевали они за жизнь, в то время как другие воюют за смерть.

Мы никогда не ругали с вами вагнеровцев. Напротив, говорили, что это наиболее боеспособная часть, действительно имеющая определенные успехи на конкретном направлении. Без ЧВК "Вагнера", я думаю, минобороны России ничего бы не достигало. Поэтому мы справедливо оценивали и возможности и способности вагнеровцев.

В настоящее время ЧВК "Вагнера" не существует. Мы об этом уже не раз говорили, и это было очевидно сразу после того, как Евгений Пригожин вернул из Москвы. И было ясно, что вагнеровцы будут полностью уничтожены. Я имею в виду руководящий состав, который поддержал именно Пригожина.

Надо дождаться верификации того, что произошло в Мали относительно разбившегося там самолета. Тогда будем иметь уже более полную информацию. Но я не сомневаюсь, что не только Пригожин и Уткин, но и ряд командиров среднего или высшего звена, входивших в ближайшее окружение самого Уткина, будут уничтожены. Они ведь проявили абсолютно нелояльность и изрядно испугали Путина. И это уничтожение будет продолжаться, даже если они и не были в этом самолете в Мали.

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Сейчас есть остатки ЧВК "Вагнера", рассеянные по ряду военных институтов России. Контроль над остатками вагнеровцев пытается взять Андрей Аверьянов, работающий заместителем в главном управлении генштаба минобороны России, и один из военачальников Второй Чеченской войны Геннадий Трошев. Они забирают под себя остатки ЧВК "Вагнера". Трошев пытается забирать под минобороны.

Мы переходим к тому, что у нас здесь сегодня в Украине. Так, есть ряд людей, 500 – 600 бывших вагнеровцев, которые вернулись, подписали контракты и будут принимать непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины. Но это уже не то, когда было корпоративное, когда там было 50 – 60 тысяч вагнеровцев, когда были структурированными, едиными и т.д.

Это больше медийный компонент. На сегодняшний день говорить, что вагнеровцы вернулись к войне в Украине, это немного не так. Часть вагнеровцев перешла к Виктору Золотову в росгвардию, часть вагнеровцев будет переформатирована в личную армию того же главного управления, то есть в маленькую ЧВК, которая сможет выполнять отдельные задачи.

Безусловно, вагнеровцам не оставят возможности автономно работать в Африке. Там тоже у ЧВК заберут все активы.

Далее относительно тех, кто воюет сегодня по линии обороны России на оккупированной территории. Помимо ЧВК "Вагнера", там есть так называемые "Шторм-Z". Эти отряды состоят из зеков, получивших сроки за тяжкие преступления против человека. То есть там таких отрядов много.

Существенного изменения на линию обороны России и угрозы эти остатки вернувшихся на передовую вагнеровцев не будут представлять. Однако любой с российской стороны, кто приходит на линию фронта – это дополнительная потребность его уничтожить.

Это дополнительная угроза для наших ребят, находящихся там. Но между тем, я бы не преувеличивал вообще ЧВК "Вагнера". Потому что сейчас этого института, именно как корпоративного, достаточно крепкого боевого подразделения, не существует.

Кто может заменить Кадырова

Сын Рамзана Кадырова – Адам, опубликовал видео с избиением активиста Никиты Журавля. Но вопрос даже не в том, что позволяет себе сын Кадырова, а в том, что в России это не хотят комментировать. То есть это вообще запретная тема. Кадыров теперь номер один, кто хоть как-то управляет "правовой" системой на территории России?

Кадыров – это не тот персонаж, который заслуживает существенного внимания или анализа. Пока он действительно не влияет на те процессы, которые происходят в России. Вчерашнего имиджа и репутации Кадырова, которого должны все бояться, сегодня в России уже не существует. Поэтому это видео появилось для того, чтобы подтвердить, что он совершенно в таком же состоянии творит беспредел, как это было на протяжении многих лет.

Не существует, потому что они там сами справились с его репутацией? Или это опять же помогли Вооруженные Силы Украины и демонстрация тикток-войск?

Это все сделали ВСУ. Все, что сегодня в России выглядит не так, как выглядело до начала полномасштабного вторжения – непосредственно работа и Вооруженных Сил Украины, и Украины в целом. То есть, полностью обнуление репутации и "Вагнера", и Кадырова – это все сделала Украина.



Рамзан Кадыров / Фото из его телеграм-канала

Давайте будем сознательны. Это не значит, что мы уже все закончили. Работа еще в самой кульминации. Но давайте несколько ремарок.

Во-первых, я сразу подчеркну то, что считаю крайне отвратительным, если сжигают, например, в этом случае Коран. Нет разницы,будут доказывать или нет. Для меня это абсолютная низость. Это категорически нельзя делать, потому что это святая книга для огромного ряда людей и нужно с уважением относиться. Так же, как и к любой другой священной книге, другим религиям. Поэтому Коран неприкосновен и мы крайне негативно к этому относимся.

Во-вторых, Кадыров – это не тот человек, который полностью контролирует сегодня Чечню. Ее контролирует ФСБ, которая предоставила возможность Кадырову творить беспредел даже в отношении чеченцев. Следовательно, нет разницы, что там сегодня Кадыров говорит или нет. Все равно, пока фундаментально контроль над Чечней – над Ичкерией – имеет ФСБ.

Если Кадырова не будет, как ключевого беспредела Чечни, то там появится другой – Адам Делимханов, Магомед Даудов или Апты Алаудинов. Это три человека, на которых сделают ставки. На мой взгляд, Алаудинов воспринимается ФСБ как наиболее управляемый человек, лояльный к России. То есть там пока совсем другая ситуация. Сегодня не нужно преувеличивать вес и роль Кадырова.

Кадыров хочет еще раз доказать, что он все же что-то контролирует. Он действительно человек, который до сих пор оказывает определенное влияние. Однако по мере того, как наши ребята будут продвигаться в рамках операции по деоккупации – эта шаткая система силового контроля над разными регионами начнет сыпаться и в России, и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане. Потому что там много противоречий, требующих разрешения.

На Кавказе сегодня находится огромная группировка российского минобороны, в том числе ФСБ и росгвардии. Они контролируют этот регион исключительно силовыми методами и из-за беззакония, устраиваемого Кадыров. Впрочем, это не имеет никакого значения.

Эти видео, где сын Кадырова бьет Журавля, показало одну весчь – в России сейчас полностью отсутствует правосудие, судопроизводство. В общем, это классическое бандитское государство, где доминируют понятийные принципы, вертухаи и своевольники. И нужно, чтобы это осознали.

В то же время нежелание комментировать и называть вещи своими именами свидетельствует о том, что даже представители 3 – 4 эшелона элиты понимают, что этот беспредел начинает масштабироваться. Для каждого из них лично это означает, что в определенный момент все выйдет из-под контроля. То есть никто им не гарантирует безопасность на территории России, когда там начнутся определенные беспорядки.

Что кардинально ускорит завершение войны

Был ряд взрывов, в том числе в порту Новороссийска и Севастопольской бухте. Далее последовали подстанция Курск, аэропорты, части РЛС и ПВО и т.д. И после этого Путин говорит Шойгу сделать все возможное, чтобы остановить украинское контрнаступление до октября.

Это немного странно. Это же существо говорило о том, что они уже победили всех. Вы помните, 2 – 3 недели назад во Владивостоке на экономическом форуме Путин говорил, что якобы 18 тысяч боевых единиц уничтожили, нет ничего, наступления Украина не ведет, а Россия якобы выиграла. Кого тогда он хочет остановить сегодня?

Путин не знает реалистичную информацию и живет в мире иллюзий, где побеждает всех. Безотносительно того, что он говорит – все будет происходить исключительно по сценарию Генштаба ВСУ, потому что сегодня инициатива полностью у Украины.

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Да, нам не хватает определенного инструмента для объемной реализации этой инициативы. Я разделю на две части. Первая часть – это тактические операции, идущие по всей линии фронта на разных направлениях. Мы с вами слушаем Александра Тарнавского, Александра Сырского, и они четко говорят о происходящем на переднем крае.

Там все происходит именно так, как планировалось. Немного медленно, но я всегда спрашиваю – что значит медленно в рамках такой огромной войны, когда нужно обнулить армию России?

Теперь переходим к стратегической составляющей, потому что для того, чтобы ускорить темпы наступательных операций, нужно уничтожить российское транспортно-логистическое обеспечение оккупационной группировки. Ключевое сегодня – 80% поставок идет именно через Крым. Нет прямых железнодорожных сообщений, например, с Мариуполем, Бердянском. То есть подвозить из Ростовской области огромные объемы резервов или ресурсов невозможно.



ВСУ нужно уничтожить логистику врага / Генштаб

Сегодня россияне говорят о том, что будут строить железнодорожные пути для того, чтобы из Ростовской области подвозить что-то напрямую в Запорожскую или Донецкую области. То есть огромный объем ресурса оккупанты подвозить не могут по другим направлениям, кроме Крымского полуострова.

Крым – это большая логистическая и складская инфраструктура. Там сотни складов разного уровня, тренировочных площадок и мест, где можно подвезти резерв, провести определенные ротации, согласования и т.д. Имелись громадные склады с топливом, снарядами и действительно огромным количеством самолетов. Это все нужно уничтожать. Потому что если мы это уничтожаем, тогда существенно падает способность российской армии сопротивляться на тех или иных направлениях.

Немного не хватает инструмента. Было бы больше дальнобойных ракет – это было бы быстрее. Потому мы говорим партнерам, что нужно не просто дать несколько ракет, а определенное количество.

Стратегически Силы обороны открывают небо над Крымом. Зачем это нужно? Как только ты открываешь небо, после этого можно гораздо эффективнее уничтожать складскую, логистическую и транспортную инфраструктуру.

Сегодня в Крыму постоянно звучит сирена, люди находятся в панических настроениях. Это означает только одно – количество давления на полуостров Крым будет увеличиваться, потому что для нас важно и прогнать остатки Черноморского флота из акватории Крыма, и открыть небо, и уничтожить логистику, чтобы уменьшить поставки ресурса и резерва врага на передний край на 30 – 40%.

Какие планы у оккупантов на передовой

Появилась информация, что россияне пытаются построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Начали строительство железнодорожного моста. Это якобы должно помочь разгрузить Керченский мост. То есть, россияне тоже перестают на него рассчитывать и понимают, что это временная конструкция?

Нет, это не то что они понимают или не понимают. Они хотят диверсифицировать уже испытываемые риски. Они все-таки думают, планируют на среднем уровне. Имею в виду полевых генералов и командиров, понимающих, что это за война, как Украина воюет, где нужно что-то усилить и сделать дополнительные логистические маршруты.

Россияне абсолютно осознают, что нужно максимально диверсифицировать риски и закрепиться. Просто вкопаться, разрушив все, что можно, кроме инженерных оборонных конструкций на оккупированных территориях. То есть это будет выжженная земля, но с огромным количеством минных полей и инженерных конструкций, которая будет постоянно иметь прямые возможности подвоза резерва и дополнительного снарядного ресурса.

Они хотят это построить – такую себе сквозную крепость через всю территорию Украины. То есть, Россия не хочет развивать эти территории. Она просто хочет иметь плацдарм, хочет не проиграть войну и с этого плацдармапостоянно атаковать Украину и создавать опасность для Восточной Европы.

Но наши военные гораздо креативнее и аналитичнее. Они анализируют все, что делает Россия. Понимают, что нужно делать с точки зрения увеличения минометного или ракетного огня, атак дронами и т.д. И, безусловно, наши защитники в дальнейшем это будут делать.

Сегодня психологически инициатива полностью на нашей стороне, и никто уже не будет отпускать Россию. Никто не позволит ей, например, снизив на время интенсивность боевых действий, укрепиться, усилить свое психологическое, паническое и аффективное состояние.

Когда Россия находится в паническом состоянии – это одна Россия, когда в состоянии классических русских понтов – это другое состояние. Украина понимает это гораздо лучше всех, в том числе наши партнеры. Поэтому у нас нет возможности остановиться и "снять удавку" с шеи России. Ее нужно сжимать, в частности, путем уничтожения всех логистических коридоров и т.д.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте уже в скором времени на сайте 24 Канала.