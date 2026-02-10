Банкир-агент ФСБ из Киева передавал врагу персональные данные воинов и не только

В Киеве задержали 40-летнего мужчину, который был завербован россиянами для передачи информации о Силах обороны Украины. Вероятный преступник работал в одном из банков и собирал для врага персональные данные клиентов-воинов и военных волонтеров.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Правоохранители заблаговременно разоблачили вражеского "разведчика" и пришли прямо к нему домой.

Что известно о задержании российского агента?

СБУ разоблачила работника отдела информационной безопасности одного из коммерческих украинских банков, который помогал врагу и передавал необходимую ему информацию. Россияне завербовали мужчину и общались с ним через мессенджер.

Российские спецслужбы нашли мужчину в одной из запрещенных социальных сетей. Агент познакомился со своим куратором и получил первое задание – провести доразведку вблизи пунктов базирования Сил обороны в Киеве.

Мужчина обходил местность в выходные и фотографировал для врага различные здания. По просьбе куратора банкир также собрал информацию о военных и волонтерах, которые были клиентами финучреждения. Кроме того, россияне требовали передать координаты резервного дата-центра, где хранится база данных банка.

Данные об украинских защитников и перемещения военных оккупанты могли использовать для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций.

Киевлянин передавал необходимую информацию оккупантам / Фото СБУ

У российского агента провели обыски. В его доме правоохранители нашли и изъяли четыре смартфона, сменные сим-карты, три ноутбука с личными данными потенциальных "целей". На гаджетах обнаружили контакты кураторов из ФСБ.

Мужчина подозревается в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас вражеский агент находится под стражей и по решению суда он может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Украинцы работают с вражескими спецслужбами: последние новости