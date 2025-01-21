Задержали главного психиатра ВСУ: за почти 3 года разбогател более чем на 1 миллион долларов

Служба безопасности задержала главного психиатра ВСУ. За время полномасштабной войны, с 2022 года мужчина разбогател более чем на 1 миллион долларов США.

Он является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о задержании главного психиатра ВСУ

По данным следствия, должностное лицо в течение полномасштабного вторжения приобрело необоснованные активы более чем на 1 миллион долларов. Это имущество он не задекларировал и оформил его на свою жену, дочь, сыновей, а также других посторонних лиц.

Имя задержанного не называют, но главным психиатром ВСУ Олег Друзь. Материалы следствия свидетельствуют о том, что на протяжении 2022 – 2024 годов мужчина приобрел:

частный дом в Обуховском районе Киевской области;

2 квартиры в Киеве;

1 квартиру в Одессе;

2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

БМВ Х7 2024;

БМВ Х7 2022;

БМВ Х5 2023;

БМВ Х3 в 2022 году.

Отмечается, что это не полный список приобретенного имущества подозреваемого. Во время обысков у него следователи СБУ обнаружили также 152 тысячи долларов и 34 тысячи евро. Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении по двум статьям.

В коррупции подозревают главного психиатра ВСУ / Фото СБУ

Речь идет о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица. Санкция статей предусматривает наказание в размере до 10 лет лишения свободы.

К слову, в одном из районных ТЦК Тернопольской области чиновники организовали преступный план для желающих избежать мобилизации. В месяц они "зарабатывали" от 100 000 до 150 000 долларов. Оперативники получили информацию о том, что должностные лица наживаются на ухилянтах еще в июле 2024 года, а 17 января 2025 года по делу были объявлены подозрения по новым фактам.