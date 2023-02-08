Корректировал удары по столице с "Градов" и "Смерчей": киевлянин проведет за решеткой 15 лет

СБУ собрала доказательства вины еще одного приспешника российских оккупантов. Он корректировал прицельные ракетные удары по Киеву в начале полномасштабного вторжения.

Именно по его наводке в марте 2022 года российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" один из районов столицы. В результате атаки два человека погибли, а еще четверо – получили ранения.

В тот же месяц сотрудники СБУ задержали коллаборанта по месту жительства. Суд назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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Киевлянин помогал оккупантам

По данным следствия, преступником оказался житель Святошинского района Киева, поддержавший вооруженную агрессию России. Чтобы помочь оккупантам, он создал публичный телеграмм-канал, где размещал координаты базирования украинских защитников и локации критической инфраструктуры.

Среди его активных пользователей были участники оккупационных группировок России, которые использовали эти сведения для ракетно-артиллерийских обстрелов столицы. Кроме того, злоумышленник призвал через соцсети к поддержке российских захватчиков и оправдывал их военные преступления.

Во время обысков в квартире киевлянина правоохранители обнаружили электронные файлы с перечнем и координатами украинских военных объектов. На основании собранных доказательств суд признал приспешника оккупантов виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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СБУ задержала двух российских агентов

СБУ недавно также задержала двух российских агентов, которые по указанию врага собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении. Кроме того, они передавали оккупантам локацию критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне.

Прежде всего, агрессора интересовали точные координаты местных объектов Укрзализныци и энергогенерирующих предприятий. В случае получения развединформации оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам,

– отметили в СБУ.

К счастью, воплотить планы приспешникам захватчиков не удалось. Сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали на попытке передачи разведданных врагу: