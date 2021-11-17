Задержание произошло 16 ноября. Известно, что чиновник предлагал представителю ГБР 20 тысяч гривен.

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В чем подозревают директора лесхоза

Управление ГБР Хмельницкого расследует незаконную вырубку деревьев на территории лесхоза. Его директора подозревают в том, что он уничтожил примерно 15 тысяч деревьев на более чем 50 гектарах.

Заметим! Предварительные подсчеты ущерба незаконной вырубки – более 130 миллионов гривен. Для того, чтобы вырастить новый лес, нужно 10 – 15 лет.

Когда чиновник узнал о расследовании этого дела, то предложил следователю ГБР 20 тысяч гривен. Он хотел, чтобы правоохранитель решил вопрос за деньги, но тот обратился к руководству.

Как задерживали чиновника: смотрите видео

Сейчас директору лесхоза готовят сообщение о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Чиновник пытался дать взятку следователю ГБР / Фото пресс-службы ГБР

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