Затримання відбулося 16 листопада. Відомо, що чиновник пропонував представнику ДБР 20 тисяч гривень.

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В чому підозрюють директора лісгоспу

Управління ДБР Хмельницького розслідує незаконне вирубування дерев на території лісгоспу. Його директора підозрюють у тому, що він знищив приблизно 15 тисяч дерев на понад 50 гектарах.

Зауважимо! Попередні підрахунки шкоди незаконної вирубки – понад 130 мільйонів гривень. Для того, щоб виростити новий ліс, потрібно 10 – 15 років.

Коли чиновник дізнався про розслідування цієї справи, то запропонував слідчому ДБР 20 тисяч гривень. Він хотів, аби правоохоронець розв'язав питання за гроші, але той звернувся до керівництва.

Як затримували чиновника: дивіться відео



Наразі директору лісгоспу готують повідомлення про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на термін до 8 років з конфіскацією майна.

Чиновник намагався дати хабар слідчому ДБР / Фото пресслужби ДБР

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