СБУ и НАБУ задержали руководителя охраны беглого нардепа Деркача

Правоохранители задержали руководителя охраны депутата Верховной Рады Андрея Деркача. СМИ пишут, что говорится о бывшем сотруднике СБУ Александре Штокале.

Мужчину подозревают в незаконном хранении боеприпасов. У него обнаружили несколько ручных осколочных гранат, а также патроны к огнестрельному оружию.

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Нашли доказательства связей с россией

СБУ установила, что фигурант был приближен к действующему депутату-беглецу, которого подозревают в работе на российские спецслужбы. В частности, он курировал создание ряда частных охранных предприятий в различных областях, которые должны были использовать для быстрого захвата Украины. "Схемы" пишут, что речь идет об Андрее Деркаче. Руководителем его охраны, по информации источников "Бабеля", был бывший сотрудник СБУ Александр Штокало.

У руководителя охраны Деркача правоохранители обнаружили вещи, свидетельствующие о длительной взрывной деятельности против Украины, его постоянной связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами. К примеру, книги пророссийского содержания.



Книги, которые нашли у охранника Деркача / Фото НАБУ



У руководителя охраны нашли оружие / Фото НАБУ

В НАБУ добавили, что у охранника нашли наличные деньги: 200 тысяч гривен, 49 тысяч евро, 11,5 тысячи долларов.



Изъяли также наличные деньги / Фото НАБУ

Охраннику готовят подозрение

Задержанному готовятся сообщить о подозрении о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатками.

Далее будут решать вопрос об избрании меры пресечения.

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