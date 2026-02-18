У НАБУ и САП собрали очень много доказательств: нардеп раскрыл детали судебного заседания по Галущенко

Экс-министр энергетики и юстиции Герман Галущенко был задержан при пересечении государственной границы. Позже ему вручили подозрение относительно отмывания средств в рамках дела "Мидас". А 17 ноября состоялось судебное заседание по избранию Галущенко меры пресечения.

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал 24 Каналу о ходе расследования по делу Германа Галущенко и о судебном процессе. Нардеп раскрыл, какую ступень в коррупционной пирамиде занимал экс-министр.

Будут ли еще подозрения вероятным фигурантам дела?

Железняк отметил, если сравнивать судебные заседания по делу "Мидас", которые проходили в ноябре 2025 года, то сейчас со стороны обвинения представлено значительно больше материалов. Прокуроры НАБУ и САП собрали много данных благодаря негласным следственным действиям с телефонов, цифровых носителей и значительно лучше подготовились к подозрению Галущенко.

Во время судебного заседания звучали конкретные фамилии, в частности тех людей, находящихся за рубежом. Например, такого персонажа как Айвар Омсон, который организовывал всю финансовую часть для этой преступной организации. А раньше он отмывал средства для российского криминалитета и российской государственной компании за рубежом,

– отметил он.

Народный депутат предположил, что подозрение Герману Галущенко далеко не единственное за действия, которые были осуществлены в отношении украинской энергетики и, вероятно, военной промышленности.

К слову. Судебное заседание по меры пресечения Герману Галущенко длилась несколько часов. ВАКС отправил его под стражу на 60 дней. Также суд определил альтернативу – залог в 200 миллионов гривен. Если он будет внесен, Галущенко должен не отлучаться из Киева и Киевской области, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения с Миндичем, Цукерманом, Миронюком, Басовым и другими подозреваемыми по делу "Мидас", сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

В то же время Галущенко в этой коррупционной схеме занимал, вероятно, не самую высокую позицию. Благодаря расследованию дела Миндича, удалось выяснить, по словам Железняка, что экс-министр энергетики был нанятым менеджером.

На судебном заседании по избранию меры пресечения Галущенко прокурор САП отметил, что тот получал зарплату. Мы посчитали, что экс-министр за свою деятельность получал примерно 150 тысяч долларов в месяц. И в этой структуре он находился даже не на первом звене,

– пояснил Ярослав Железняк.

На вершине, по его словам, были Тимур Миндич и Александр Цукерман, ниже – Игорь Миронюк, который был "смотрящим", и под его руководством был Галущенко и Дмитрий Басов, одним из экс-руководителей Энергоатома.

Поэтому Галущенко, как отметил народный депутат, выполнял достаточно техническую роль, находясь на должности вице-президента Энергоатома, министра энергетики и юстиции.

Почему Галущенко не удалось выехать из Украины?

В то же время Герману Галущенко не удалось выехать за границу, как это сделали ранее Миндич и Цукерман. Железняк считает, что это связано не с действиями пограничников, а с тем, что НАБУ было готово сразу выручать экс-министру подозрение. Его задержали по статье 208, доставили в Киев и там вручили подозрение.

Процессуальный статус у него был готов к изменению, и именно поэтому удалось его задержать. По Миндичу и Цукерману, то они смогли выехать за границу, потому что они на тот момент еще не были в процессуальном статусе. Также тогда, по словам нардепа, существовал высокий риск срыва соответственно всей спецоперации.

