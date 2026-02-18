Народний депутат Ярослав Железняк розповів 24 Каналу про хід розслідування по справі Германа Галущенка та про судовий процес. Нардеп розкрив, яку щабель у корупційній піраміді посідав ексміністр.

До теми Зняли з потяга о 4 ранку, – Галущенко розповів деталі свого затримання

Чи будуть ще підозри імовірним фігурантам справи?

Железняк зазначив, якщо порівнювати судові засідання по справі "Мідас", які проходили у листопаді 2025 року, то зараз зі сторони обвинувачення представлено значно більше матеріалів. Прокурори НАБУ і САП зібрали багато даних завдяки негласним слідчим діям з телефонів, цифрових носіїв і значно краще підготувалися до підозри Галущенку.

Під час судового засідання звучали конкретні прізвища, зокрема тих людей, що перебувають за кордоном. Наприклад, такого персонажа як Айвар Омсон, який організовував всю фінансову частину для цієї злочинної організації. А раніше він відмивав кошти для російського криміналітету і російської державної компанії за кордоном,

– зауважив він.

Народний депутат припустив, що підозра Герману Галущенку далеко не єдина за дії, які були здійснені щодо української енергетики та, імовірно, військової промисловості.

До слова. Судове засідання щодо запобіжного заходу Герману Галущенку тривала кілька годин. ВАКС відправив його під варту на 60 днів. Також суд визначив альтернативу – заставу у 200 мільйонів гривень. Якщо її буде внесено, Галущенко має не відлучатись з Києва та Київської області, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватись від спілкування із Міндічем, Цукерманом, Миронюком, Басовим та іншими підозрюваними у справі "Мідас", здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Водночас Галущенко у цій корупційній схемі посідав, імовірно, не найвищу позицію. Завдяки розслідуванню справи Міндіча, вдалося з'ясувати, за словами Железняка, що ексміністр енергетики був найнятим менеджером.

На судовому засіданні з обрання запобіжного заходу Галущенку прокурор САП зазначив, що той отримував зарплату. Ми порахували, що ексміністр за свою діяльність отримував приблизно 150 тисяч доларів в місяць. І в цій структурі він перебував навіть не на першій ланці,

– пояснив Ярослав Железняк.

На вершині, за його словами, були Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, нижче – Ігор Миронюк, який був "смотрящим", і під його керівництвом був Галущенко та Дмитро Басов, одним з екскерівників Енергоатому.

Тому Галущенко, як зауважив народний депутат, виконував достатньо технічну роль, перебуваючи на посаді віцепрезидента Енергоатома, міністра енергетики та юстиції.

Чому Галущенку не вдалося виїхати з України?

Водночас Герману Галущенку не вдалося виїхати за кордон, як це зробили раніше Міндіч та Цукерман. Железняк вважає, що це пов'язано не з діями прикордонників, а з тим, що НАБУ було готово одразу виручати ексміністру підозру. Його затримали по статті 208, доставили до Києва і там вручили підозру.

Процесуальний статус у нього був готовий до зміни, і саме тому вдалося його затримати. Щодо Міндіча та Цукермана, то вони змогли виїхати за кордон, тому що вони на той момент ще не були в процесуальному статусі. Також тоді, за словами нардепа, існував високий ризик зриву відповідно всієї спецоперації.

Що відомо про підозру Герману Галущенку?