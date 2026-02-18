Народный депутат Ярослав Железняк рассказал 24 Каналу о ходе расследования по делу Германа Галущенко и о судебном процессе. Нардеп раскрыл, какую ступень в коррупционной пирамиде занимал экс-министр.
Будут ли еще подозрения вероятным фигурантам дела?
Железняк отметил, если сравнивать судебные заседания по делу "Мидас", которые проходили в ноябре 2025 года, то сейчас со стороны обвинения представлено значительно больше материалов. Прокуроры НАБУ и САП собрали много данных благодаря негласным следственным действиям с телефонов, цифровых носителей и значительно лучше подготовились к подозрению Галущенко.
Во время судебного заседания звучали конкретные фамилии, в частности тех людей, находящихся за рубежом. Например, такого персонажа как Айвар Омсон, который организовывал всю финансовую часть для этой преступной организации. А раньше он отмывал средства для российского криминалитета и российской государственной компании за рубежом,
– отметил он.
Народный депутат предположил, что подозрение Герману Галущенко далеко не единственное за действия, которые были осуществлены в отношении украинской энергетики и, вероятно, военной промышленности.
К слову. Судебное заседание по меры пресечения Герману Галущенко длилась несколько часов. ВАКС отправил его под стражу на 60 дней. Также суд определил альтернативу – залог в 200 миллионов гривен. Если он будет внесен, Галущенко должен не отлучаться из Киева и Киевской области, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения с Миндичем, Цукерманом, Миронюком, Басовым и другими подозреваемыми по делу "Мидас", сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.
В то же время Галущенко в этой коррупционной схеме занимал, вероятно, не самую высокую позицию. Благодаря расследованию дела Миндича, удалось выяснить, по словам Железняка, что экс-министр энергетики был нанятым менеджером.
На судебном заседании по избранию меры пресечения Галущенко прокурор САП отметил, что тот получал зарплату. Мы посчитали, что экс-министр за свою деятельность получал примерно 150 тысяч долларов в месяц. И в этой структуре он находился даже не на первом звене,
– пояснил Ярослав Железняк.
На вершине, по его словам, были Тимур Миндич и Александр Цукерман, ниже – Игорь Миронюк, который был "смотрящим", и под его руководством был Галущенко и Дмитрий Басов, одним из экс-руководителей Энергоатома.
Поэтому Галущенко, как отметил народный депутат, выполнял достаточно техническую роль, находясь на должности вице-президента Энергоатома, министра энергетики и юстиции.
Почему Галущенко не удалось выехать из Украины?
В то же время Герману Галущенко не удалось выехать за границу, как это сделали ранее Миндич и Цукерман. Железняк считает, что это связано не с действиями пограничников, а с тем, что НАБУ было готово сразу выручать экс-министру подозрение. Его задержали по статье 208, доставили в Киев и там вручили подозрение.
Процессуальный статус у него был готов к изменению, и именно поэтому удалось его задержать. По Миндичу и Цукерману, то они смогли выехать за границу, потому что они на тот момент еще не были в процессуальном статусе. Также тогда, по словам нардепа, существовал высокий риск срыва соответственно всей спецоперации.
Что известно о подозрении Герману Галущенко?
Во время расследования коррупционной схемы в Энергоатоме, которую в ноябре 2025 года разоблачили НАБУ и САП, оказалась возможная причастность к ней Галущенко. После этого его отстранили от должности министра юстиции.
Утром 15 февраля 2026 года экс-министр был задержан детективами НАБУ при попытке выехать с территории Украины. Галущенко сообщили о подозрении в отмывании средств и участии в преступной организации.
Когда он находился в должности эта преступная организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Посредником между Галущенко и организацию выступала его доверенное лицо, известная как "Рокет".