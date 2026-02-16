Укр Рус
16 февраля, 18:09
Галущенко подал жалобу в суд из-за "незаконного задержания"

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Высший антикоррупционный суд рассматривает жалобу Германа Галущенко о незаконном задержании.
  • Судебное заседание назначено на понедельник в 17:00.

Высший антикоррупционный суд рассматривает жалобу относительно якобы незаконного задержания бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Галущенко подал жалобу на незаконное задержание

В ВАКС уточнили, что в учреждение поступила жалоба от стороны защиты экс-министра "относительно незаконного задержания".

Судебное заседание по рассмотрению этой жалобы назначено на понедельник в 17:00.

Справка: Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 годы, а министром юстиции стал в 2025 году – с июля по ноябрь.

Что известно о подозрении Галущенко?

  • В ноябре 2025 года НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в госпредприятии "Энергоатом". По данным следствия, через схему прошло около 100 миллионов долларов.

  • Когда стало известно о возможной причастности Галущенко к махинациям в энергетике, его отстранили от должности министра юстиции.

  • 15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ. Ему сообщили о подозрении.

  • Герману Галущенко сообщили о подозрении в отмывании средств и участии в преступной организации.

  • В период пребывания Галущенко в должности через его доверенное лицо, известную как "Рокет", преступная организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.