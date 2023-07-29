Путин наживает много врагов: почему задержание Гиркина будет иметь печальные последствия для диктатора

Чувствуя угрозу своему режиму, Владимир Путин начал прибегать к репрессиям даже среди сторонников авторитаризма. Этим он может настроить против себя много должностных лиц, влияющих на решения внутри России.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился политтехнолог Михаил Шейтельман. Он считает, что арест Гиркина потенциально могут поставить под угрозу власти Путина.

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Путин наживает себе новых врагов

Политтехнолог обращает внимание на то, что Путин начал репрессии против "своих". Это может существенно изменить баланс сил в России.

Репрессировать так называемых либералов Путину было гораздо проще, ведь за них никто "не впишется". Путин убил Бориса Немцова, отравил и посадил Алексея Навального – и ничего не изменилось. Совсем другое дело – репрессии против полковника ФСБ с большими связями.

"Я уверен, что в этой структуре есть много людей, которым очень не понравилось, что полковник ФСБ попал в тюрьму. Даже если они считают, что Стрелков был неправ в отношении Путина", – отметил Шейтельман.

Российские спецслужбы убеждены, что нельзя "садить" их офицеров, даже если они провинились. Вероятно, что-то похожее ощущал и российский генералитет, когда Кремль отстранил Ивана Попова за критику военного руководства.

"Если Путин масштабирует свои репрессии, это значительно увеличит риски для сохранения его власти. Такими действиями российский диктатор наживает себе много врагов в российской верхушке. Что-то подобное делал в прошлом веке Сталин, но для успеха в этом нужно уметь управлять ситуацией", – предостерег политтехнолог.

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