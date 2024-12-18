Подозревают в пособничестве России: детали задержания главы КРАИЛ

Председателя КРАИЛ задержали за пособничество государству-агрессору. Это из-за его связи с казино, владельцами которого являются граждане России.

Главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей задержали представители Государственного бюро расследований. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Решают вопрос сообщения о подозрении

Задержанный должен был не допускать россиян к сфере организации и проведения азартных игр.

Правоохранители установили, что в результате его действий представители коммерческой структуры, связанные с Россией, получили лицензию по организации азартных игр в сети Интернет и способствовали государству-агрессору.

Также задержанный, который имел информацию от ряда государственных органов о связи коммерческой структуры с государством-агрессором, умышленно не принимал мер по лишению соответствующей лицензии.

Уже провели обыски по местам его проживания, работы и в автомобилях. Во время них изъяли флеш носители, черновые записи, и другие документы, ноутбуки, телефоны, наркотические средства, денежные средства.



Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта. Также обсуждают избрание меры пресечения.