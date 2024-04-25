Путин еще думает: почему не решается заменить Шойгу

23 апреля стало известно, что в России задержали заместителя так называемого министра обороны Тимура Иванова. Сам Шойгу якобы был проинформирован об этом.

Это действительно могло быть согласовано с ним, считает политолог Аббас Галлямов. В разговоре с 24 Каналом он объяснил, что Путин пока размышляет, что с ним делать.

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Что ждет Шойгу

Путин должен был снять с должности Шойгу еще в марте-апреле 2022 года, убежден политолог. Но диктатор все же продолжает убеждать россиян, мол, "все идет по плану". А отставка так называемого министра обороны начала бы подозрения, что таки не все по плану.

"Во-вторых, и это самое важное, не факт, что придет другой и будет воевать условно "лучше". То есть стоит ли менять шило на мыло? Шойгу сейчас в таком положении, что на него можно повесить любой провал и отправить в отставку без наказания", – объяснил Галлямов.

В общем, Путин хоть каждые полгода может менять министров. Но таким образом нарушится его "образ силы и контроля", который он годами составлял.

"Если он истерично, как поздний Ельцин, начнет менять министров, то его рейтинг упадет до нуля. Поэтому так, он может позволить себе делать вот такие зачистки, но с уверенностью, что негатива не будет", – добавил политолог.

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