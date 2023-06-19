Бросался с ножом на копов и умолял его застрелить: в Киеве задержали неадекватного мужчину

Столичные полицейские задержали вооруженного мужчину, который вызывающе вел себя и вероятно находился в неадекватном состоянии. Хотя сам правонарушитель дал понять, что он считает свое поведение нормальным, и что ему безразлично.

Задержание вооруженного мужчины произошло утром в понедельник, 19 июня. Его могут судить по двум статьям - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и "Незаконное обращение с оружием".

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Как проходило задержание

На видео можно увидеть, как мужчина гуляет прямо посреди автомобильной дороги. Он видит патрульную машину и что-то швыряет в ее сторону. На следующих кадрах этот правонарушитель идет к патрульному и делает провокационные жесты. Нападающий держит в руках нож, а рядом с ним на асфальте лежит похожий на гранату предмет.

Ролик также включает в себя кадры, снятые с нагрудной камеры. На них можно услышать, как вооруженный мужчина угрожает ножом копам, нецензурно ругается, прогоняет их, а затем предлагает им выстрелить в него. А сотрудники полиции пытаются успокоить его и хотят выяснить, что у него произошло. Когда нападающий внезапно поворачивается и уходит в сторону другого правоохранителя, его коллега обезвреживает правонарушителя со спины и надевает наручники.

После этого патрульные слегка пообщались с мужчиной до приезда следственно-оперативной группы. Он назвал вполне нормальным свое поведение, сказал, что ему "по барабану" и начал жаловаться, мол, зря правоохранители его не застрелили.

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