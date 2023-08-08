Помогала России атаковать Киев: тренер одной из школ боевых искусств была корректировщицей

СБУ провела контрдиверсионные мероприятия в Киеве и прифронтовых регионах Украины. В результате спецслужбы задержали 4 вражеских корректировщиков, которые впоследствии получили реальные тюремные сроки.

Тренер одной из школ боевых искусств Киева была вражеской информаторкой. Она занималась антиукраинской деятельностью с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства.

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Что именно сделала столичная тренерша

Сначала эта изменница выкладывала в прокремлевских телеграм-каналах фотографии позиций ВСУ на территории столицы. Впоследствии на нее вышел представитель спецслужбы страны-агрессорки и предложил сотрудничество.

После этого женщина принялась выполнять вражеские задания. Она отслеживала места базирования защитников Киева. Злоумышленница посылала противнику отчеты, в которых также описывала форму одежды и шевроны столичных защитников. А еще она сливала координаты критической инфраструктуры Киевщины.

Полученную от нее информацию Россия использовала для нанесения прицельных воздушных авиаударов по Киеву. За помощь врагу эта корректировщица села на 8 лет.

Что известно о других корректировщиках

Житель Краматорска получил 9 лет за то, что наводил российские ракеты на маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в том числе иностранной. Работник местного завода общался с россиянами через закрытый чат в популярном мессенджере.

Вторым корректировщиком в Донецкой области оказался бывший "беркутовец". Он передавал места расположения Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка своей дочери, проживающей во временно оккупированном Крыму. А эта родственница уже передавала данные представителю российской спецслужбы. За это бывший милиционер сел на 8 лет.

Также 8 лет получил вражеский информатор из Харькова. Злоумышленник корректировал ракетные атаки России на этот город через своих знакомых из страны-агрессорки. А они находились в поле зрения русских спецслужб.

Каких еще предателей разоблачили наши спецслужбы