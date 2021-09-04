Задержание в оккупированном Крыму: МИД Украины выразил протест и выдвинул ряд требований
Источник:МИД Украины
Оккупанты в Крыму продолжают свою противоправную деятельность, задерживая крымских татар. В МИД Украины отреагировали на инцидент и требуют немедленно освободить всех незаконно задержанных активистов.
Речь идет о крымскотатарских активистах, которых силовики посадили в период с 3 по 4 сентября.
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Кого задержали российские силовики
- Эльдара Одаманова,
- Азиза Ахтемова,
- Асана Ахметова,
- Шевкета Усеинова,
- Наримана Джелялова.
МИД Украины рассматривает задержание в оккупированном Крыму в качестве наказания за участие Меджлиса в учредительном саммите Крымской платформы, состоявшемся 23 августа.
Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном саммите Крымской платформы, а также очередные репрессии России, направленные на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова,
– говорится в сообщении МИД.
Добавим, украинская прокуратура уже начала уголовное дело по фактам этих обысков и похищений.
Требования украинского МИДа
- немедленно освободить задержанных лиц, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины;
- решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта,
- усилить давление на Россию ради прекращения ею грубых нарушений прав человека,
- продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в пределах Крымской платформы.
Что этому предшествовало
- 3 сентября российские силовики ворвались в дом Эльдара Одаманова в Симферополе. Мужчину куда-то вывезли.
- Утром 4 сентября к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла также пришли с обыском. В результате силовики вывезли его в неизвестном направлении из села Первомайское Симферопольского района.