Байден поддерживает введение новых санкций из-за задержания Протасевича

Джо Байден поддерживает введение новых санкций против режима Александра Лукашенко. Таким образом американский президент отреагировал на задержание в Беларуси основателя NEXTA Романа Протасевича.

Байден назвал задержание блогера прямым нарушением международных норм. Поэтому Штаты поддерживают призывы ЕС к проведению международного расследования и введению новых санкций.

Важно Чуть не плача и сжимая руки: что не так с признанием Протасевича

"Позорные нападки на свободу прессы", – Байден

Байден подчеркнул, что взятие под стражу Протасевича – это "позорные нападки на политическое инакомыслие и на свободу прессы".

Принудительное перенаправление Беларусью коммерческого рейса Ryanair, который летел между двумя странами-членами Европейского Союза, а также последующая высылка и арест Романа Протасевича, белорусского журналиста, что выезжает за границу, является прямым нарушением международных норм,

– заявил президент США.

Кроме того, Байден приветствовал мужество белорусов, борющихся за основные права. Например, журналиста Протасевича, лидеров оппозиции Светланы и Сергея Тихановских.

"США будут и впредь поддерживать народ Белоруссии в его борьбе", – подытожил политик.

Задержание Протасевича: что надо знать

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, посадили в Минске. Белорусские диспетчеры заявили о минировании, хотя никакой взрывчатки так и не нашли.

Осмотрели всех пассажиров. Протасевича, его девушку и еще 3 человека, обратно в самолет не впустили. Журналиста задержали. В Беларуси есть ряд открытых дел против него, ведь NEXTA – это оппозиционный телеграм-канал, который активно освещал протесты.

Мать активиста заявила, что тот находится в тяжелом состоянии в больнице. Однако белорусские власти опровергли это и опубликовали видео, на котором Протасевич заявляет, что он в СИЗО, а с его здоровьем якобы все в порядке.

Подробнее Задержание Романа Протасевича в Беларуси: что известно и какое наказание грозит основателю NEXTA