Задержание Протасевича Беларусь согласовала с Москвой, – Пионтковский назвал причины

Экстренная посадка самолета в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича точно были согласованы с Москвой. Есть 3 причины так считать.
Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский. Он заверил, что Россия не только знала об этом, но и могла участвовать в операции.
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"Я уверен, что последняя акция была согласована с Москвой", – заверил Пионтковский.
По его словам, существует 3 причины, чтобы так считать:
- во-первых, воздушные силы – это совместная белорусско-российская система. И МиГ-29, принуждавший самолет к посадке, вполне мог быть русским;
- во-вторых, на борту уверенно могли быть российские агенты – те же "Петровы и Бошировы";
- в-третьих, вся российская пропаганда называет операцию "блестящей акцией белорусских спецслужб".
Пионтковский о причастности России к задержанию Протасевича: видео
Задержание Протасевича: коротко
- Ситуация произошла 23 мая с самолетом, следовавшим из Афин в Вильнюс.
- Белорусские диспетчеры сообщили, что его заминировали, а потому экстренно посадили самолет в аэропорту Минска.
- Информация оказалась фейковой. Сразу после посадки силовики задержали журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- Мировое сообщество осудило режим Лукашенко и готовит новые санкции в отношении Беларуси.