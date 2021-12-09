Задержание Протасевича: белорусский диспетчер рассказал, как сажали самолет – NYT

Диспетчер-беглец, который оказался в Польше, рассказал о спецоперации по посадке самолета, в котором летел Роман Протасевич. По его словам, это была спецоперация белорусского КГБ.

Диспетчер предоставил доказательства, что это была спецоперация силовиков. Соответствующую информацию обнародовало издание со ссылкой на собственные источники в польской спецслужбе.

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Диспетчер-беглец рассказал о посадке самолета с Протасевичем на борту.

Диспетчер, работавший в аэропорту Минска во время посадки самолета с Протасевичем, рассказал о событиях того времени. В частности, издание написало, что он предоставил доказательства того, что посадка самолета компании Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича были операцией белорусских силовиков. Однако неизвестно, какие именно доказательства он предоставил.

Диспетчер отвечал за то, чтобы сообщить пилоту самолета о заложенной на борту бомбе. Кроме того, он должен был рекомендовать командиру экипажа совершить посадку в аэропорту Минска по соображениям безопасности

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Диспетчер также сообщил, что:

во время инцидента на вышке был офицер Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси;

в самый ответственный момент он взял под полный контроль авиадиспетчерскую службу.

Собеседники назвали свидетеля Олегом Галеговым. Он якобы грузин, который женится на женщине из Беларуси.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарина рассказал, что польским чиновникам удалось "получить отчет прямого свидетеля событий на диспетчерской башне".

По словам Жарина, на протяжении всего инцидента офицер "поддерживал постоянный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщал о том, что сейчас происходит с самолетом".

Кстати, ранее белорусские СМИ писали якобы Олег Галег вёл переговоры с пилотом Ryanair рейса Афины – Вильнюс. Однако после инцидента вместе с семьей уехал из страны. Якобы в белорусской компании он работал с 2010 года и должен был выйти на смену после отпуска, однако его коллеги так и не увидели на работе.

Коротко о посадке самолета и аресте Романа Протасевича

Самолет компании Ryanair рейса Афины – Вильнюс летел через Белоруссию. Там его 23 мая 2021 посадили якобы из-за минирования.

В Минске никакой бомбы не обнаружили, однако арестовали редактора оппозиционного издания Романа Протасевича и его девушку-россиянку Софию Сапегу. Против них возбуждены уголовные дела.

Впоследствии Роман Протасевич и его девушка под давлением пошли на сотрудничество со следствием. Сам Протасевич дал интервью пролукашенковскому каналу , в котором заявил, что протесты и оппозиционные СМИ якобы финансировали западные страны для "дестабилизации ситуации в Беларуси".

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