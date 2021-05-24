Вполне вероятно, что за Протасевичем следили – об этом свидетельствуют слова самого активиста. Однако есть другие способы, как могли его выследить.

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Информация о пассажире и его рейсе: откуда ее взять

Получить информацию о намерениях пассажира лететь определенным рейсом (или об его присутствии на борту) можно с не менее четырех источников:

сервисы продажи билетов;

данные авиакомпаний о приобретении билетов;

данные авиакомпаний (доступны аэропортам) о регистрации пассажиров на определенный рейс;

данные пограничного контроля (где он есть).

Эти данные могут аккумулироваться в информационных системах правоохранителей. В России такая система получила название "Розыск-Магистраль" – сюда информация поступает на основании регистрации пассажиров на рейс. Вполне вероятно, что доступ к ней имеют и правоохранители Беларуси.

Собственно база данных о регистрации на рейс и является наиболее удобной. Ведь сейчас многие пассажиры регистрируются на рейс заранее онлайн.

Зато сервисов продажи билетов – очень много. В то же время они могут не иметь представительств и быть не слишком зависимыми от национальных полиций.

Что касается данных пограничного контроля, то они появляются только в момент прохождения этого контроля. Также не содержат сведений о конечной точке маршрута (в случае пересадок) и не доступны заранее. Кроме того, во многих случаях этого контроля может и не быть.

Почему спецслужбисты не воспользовались системой "Розыск-Магистраль"

Она позволяет выставлять сторожевой контроль, и инициатора сообщают о регистрации на рейс в случае, если вылет или прибытия запланировано в пределах границ государства. В случае Протасевича это не должно было работать, поскольку он летел ирландской авиакомпанией из Греции в Литву.

Теоретически можно допустить, что информацию могли получить от коррумпированного работника авиакомпании, но это крайне маловероятно. П режде всего из- за того, что невозможно было предусмотреть, услугами какой авиакомпании воспользуется Протасевич.

Также представляется нереальной коррупция чиновника из ЕС, ведь все запросы к компьютерным базам учитываются. И держать на постоянном контроле приобретения билетов конкретным лицом и оперативно извещать заказчика – очень сложно.

Слежение за Протасевичем – наиболее вероятный вариант

За активистом могли следить следующими методами: наружное наблюдение, агентура в окружении Протасевича или его знакомых, несанкционированный доступ к электронным ресурсам Протасевича, отслеживание открытой информации по соцсетях Протасевича и его знакомых и тому подобное.

Заметим, что информация о том, что Протасевич вылетел в отпуск в Грецию, наверное была доступна некоторому кругу лиц. Кроме того, его местонахождение можно было отследить с помощью методов электронной разведки.

В этом случае, понимая, что самолет, которым Протасевич будет возвращаться в Вильнюс, пролетит над Беларусью, достаточно будет зафиксировать его регистрацию на определенный рейс из Афин. Вполне вероятно, что он зарегистрировался онлайн или сдавал багаж через интернет.

Даже если не получится точно установить, на какой рейс зарегистрировался Протасевич, это будет и так ясно по времени прибытия в аэропорт и прохождения контроля: вряд ли из Афин в Вильнюс вылетает несколько рейсов в день. Далее включается разработанный план. Присутствие сотрудников спецслужб непосредственно на борту в этом случае не является обязательным.

Обратите внимание Протасевич предупреждал, что перед задержанием за ним следили

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