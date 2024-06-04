Интрига и расследование: какая борьба продолжается между российскими генералами

В департаменте обеспечения гособоронзаказов минобороны России продолжаются масштабные проверки. Те, кто знаком с ситуацией, не исключают, что будут очередные обыски и аресты.

Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что это типичный передел сфер влияния. В то же время ни о какой борьбе с коррупцией не говорится.

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Повлияет ли на ситуацию новый министр обороны

"Просто пришли новые, меняют свою вертикаль. Там сопротивляются. Интриги, расследования. Кому-то кто-то папки подбрасывает, друг друга сливает. Плюс параллельно имитация "борьбы с коррупцией". "Пришел новый министр, сейчас он поможет". Нет", – сказал политтехнолог.

То есть те, кто до этого воровал, вероятно, в большинстве останутся в ведомстве. Впрочем, придут те, кто этим еще особо не занимался и начнут это делать будто в "последний день".

Хороший процесс для нас. Пауки в банке друг друга подсиживают – генералы. Плюс они вполне нивелируют эту всю генеральскую припорошенную "славу". Реальных генералов, полковников тащат в Лефортово (СИЗО – 24 Канал), еще куда-то. Вот вам "честь российского офицера",

– подчеркнул Тизенгаузен.

То есть пока россияне гибнут за деньги на войне против Украины, российские генералы воруют миллиарды.

Как Путин может использовать задержание генералов

На ситуацию на поле боя это вряд ли повлияет, ведь в российском генштабе остаются те же люди. А тыловых генералов, которые отвечают за оборонные заказы, это никак не касается.

"Те, кто с опытом, пробы и ошибки прошли – это, наверное, самые ценные для них кадры. По ним как раз и надо. Они тоже коррупционеры", – добавил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен отметил, что Владимир Путин обязательно создаст "дело генералов". Это уже подобный сигнал. Затем диктатор может поставить их к стенке и сказать, что якобы из-за этих генералов не удалось захватить Украину.

"Чистки" в минобороны России