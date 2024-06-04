Интрига и расследование: какая борьба продолжается между российскими генералами
В департаменте обеспечения гособоронзаказов минобороны России продолжаются масштабные проверки. Те, кто знаком с ситуацией, не исключают, что будут очередные обыски и аресты.
Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что это типичный передел сфер влияния. В то же время ни о какой борьбе с коррупцией не говорится.
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Повлияет ли на ситуацию новый министр обороны
"Просто пришли новые, меняют свою вертикаль. Там сопротивляются. Интриги, расследования. Кому-то кто-то папки подбрасывает, друг друга сливает. Плюс параллельно имитация "борьбы с коррупцией". "Пришел новый министр, сейчас он поможет". Нет", – сказал политтехнолог.
То есть те, кто до этого воровал, вероятно, в большинстве останутся в ведомстве. Впрочем, придут те, кто этим еще особо не занимался и начнут это делать будто в "последний день".
Хороший процесс для нас. Пауки в банке друг друга подсиживают – генералы. Плюс они вполне нивелируют эту всю генеральскую припорошенную "славу". Реальных генералов, полковников тащат в Лефортово (СИЗО – 24 Канал), еще куда-то. Вот вам "честь российского офицера",
– подчеркнул Тизенгаузен.
То есть пока россияне гибнут за деньги на войне против Украины, российские генералы воруют миллиарды.
Как Путин может использовать задержание генералов
На ситуацию на поле боя это вряд ли повлияет, ведь в российском генштабе остаются те же люди. А тыловых генералов, которые отвечают за оборонные заказы, это никак не касается.
"Те, кто с опытом, пробы и ошибки прошли – это, наверное, самые ценные для них кадры. По ним как раз и надо. Они тоже коррупционеры", – добавил политтехнолог.
Борис Тизенгаузен отметил, что Владимир Путин обязательно создаст "дело генералов". Это уже подобный сигнал. Затем диктатор может поставить их к стенке и сказать, что якобы из-за этих генералов не удалось захватить Украину.
"Чистки" в минобороны России
- В России в апреле задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова. Ему вменяют получение взятки. Речь идет о более чем одном миллионе рублей. Вместе с ним задержали еще трех человек.
- Уже в мае Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности главы оборонного ведомства. Новым министром обороны России стал Андрей Белоусов. До этого он был первым заместителем председателя российского правительства. А Шойгу тем временем назначили на должность секретаря совбеза.
- Кроме того, в стране-агрессоре задержали еще одного чиновника министерства обороны. Речь идет о Юрии Кузнецове, который был главой управления кадров. Его тоже подозревают в получении взятки – особо крупного размера. Уголовное производство якобы касается бывшего места работы Кузнецова.