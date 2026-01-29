Готовил атаку на морские дроны "Sea Baby" и "Magura": СБУ задержала российского "крота"

СБУ сорвала попытку России нанести удар по украинским подразделениям, работающим с морскими дронами. В рамках спецоперации задержан военнослужащий бригады безэкипажных комплексов спецназначения ВМС ВСУ, который оказался агентом российских спецслужб.

Сейчас ему сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Что известно о российском "кроте"?

По данным следствия, информатор должен был передать врагу геолокации пунктов базирования украинских военных, координаты хранения беспилотных катеров и маршруты их движения. Среди главных "целей" России были морские дроны СБУ и ГУР МО с кодовыми названиями "Sea Baby" и "Magura".

СБУ разоблачила информатора заблаговременно, задокументировала его преступления и задержала во время подготовки передачи координат для ракетной атаки. Параллельно приняты меры для безопасности локаций Сил обороны в зоне повышенной вражеской активности.

По материалам дела, военнослужащий попал под влияние российских спецслужб через знакомых, которым рассказывал о деталях работы. Одно из таких лиц враг использовал как "связную" для получения закрытых данных об украинских защитников. Во время обысков у задержанного изъят смартфон с накопленной секретной информацией и перепиской со "связной".

