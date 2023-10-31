Заставили лечь на землю: в Португалии задержали русскоговорящего туриста из-за языковой ошибки

В Лиссабоне русскоязычный турист хотел выпить сока в ресторане. Однако вместо напитка 36-летний мужчина получил наручники.

В столице Португалии в районе Кайш-ду-Содре 27 октября днем был задержан русскоязычный турист. Им оказался уроженец Азербайджана.

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Подробности инцидента в Лиссабоне

Мужчина хотел заказать напиток в одном из местных ресторанов. С помощью смартфона он переводил свой заказ с русского на португальский язык и допустил ошибку. Вместо слова "гранат" клиент использовал слово "граната" и показал предложение официанту. Тот принял его обращение за угрозу и вызвал правоохранителей.

На место быстро приехало антитеррористическое подразделение. Вооруженные полицейские заставили этого туриста лечь на землю лицом вниз. После этого к нему подбежали 5 стражей порядка, надели на него наручники и забрали в полицейский участок. Там этого мужчину допросили, а в гостиничном номере провели обыски. Когда выяснилось, что никакого оружия у него нет, мужчину отпустили.

После нападений исламских экстремистов Франции и Бельгии, совершенных на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, власти Португалии повысили уровень террористической угрозы с умеренного до значительного.



Задержание русскоязычного туриста в Лиссабоне / Фото The Telegraph

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