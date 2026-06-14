Об этом Дмитриев сообщил в соцсети.
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Как Дмитриев "оправдал" задержание танкера?
Дмитриев заявил, что Великобритания вместо того, чтобы задерживать российский танкер теневого флота, лучше бы занималась проблемами с мигрантами.
Он отметил, что Стармер якобы должен "перехватывать" мигрантов. По словам Дмитриева, они насилуют, калечат и обезглавливают гражданских жителей страны.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Отчаянный Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих мигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией,
– написал Дмитриев.
Также спецпредставитель Путина недавно отреагировал на падение рейтингов проукраинского премьера Великобритании Кира Стармера. Он попросил пришельцев вмешаться во внутриполитическую ситуацию в стране.
Что известно о задержании танкера теневого флота России?
Утром в воскресенье, 14 июня, британские военные перехватили танкер теневого флота России, который пытался пройти через пролив Ла-Манш.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что такая операция стала еще одним ударом для России. Он также поблагодарил военных и правоохранителей, которые участвовали в захвате и "ежедневно гарантируют безопасность страны".
Известно также, что операция длилась шесть часов: в ней участвовали вертолеты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, самолет Королевских ВВС P-8, а также корабли HMS Sutherland и HMS Ledbury.