Про це Дмитрієв заявив у соцмережі.

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Як Дмитрієв "виправдав" затримання танкера?

Дмитрієв заявив, що Велика Британія замість того, щоб затримувати російський танкер тіньового флоту, краще б займалася проблемами з мігрантами.

Він зазначив, що Стармер нібито має "перехоплювати" мігрантів. За словами Дмитрієва, вони ґвалтують, калічать і обезголовлюють цивільних мешканців країни.

Відчайдушний Стармер, замість того щоб перехоплювати своїх мігрантів, які ґвалтують, калічать і обезголовлюють британців, намагається відволікти Велику Британію ескалацією,

– написав Дмитрієв.

Також спецпредставник Путіна нещодавно відреагував на зменшення рейтингів проукраїнського прем'єра Британії Кіра Стармера. Він попросив прибульців втрутитись у внутрішньополітичну ситуацію в країні.

Що відомо про затримку танкера тіньового флоту Росії?

Зранку в неділю, 14 червня, британські військові перехопили танкер тіньового флоту Росії, який намагався пройти через протоку Ла-Манш.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що така операція стала ще одним ударом для Росії. Він також подякував військовим і правоохоронцям, які брали участь у захоплені та "щодня гарантують безпеку країни".

Відомо також, що операція тривала шість годин: у ній брали участь гелікоптери Chinook, Merlin Mk4 і Wildcat, літак Королівських ВПС P-8, а також кораблі HMS Sutherland і HMS Ledbury.