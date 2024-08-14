Шесть причин, когда полиция может задержать военнообязанного

В случае нарушения мужчинами от 18 до 60 лет правил воинского учета и законодательства о мобилизации, они могут быть задержаны представителями полиции. Есть 6 условий, при которых это может произойти.

Отметим, что представители ТЦК и СП не имеют права самостоятельно задерживать военнообязанных и применять силу.

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Когда задерживать военнообязанного законно

В то же время они могут обратиться в полицию с просьбой осуществить админзадержание в связи с совершением админправонарушения.

Также задержание мужчины призывного возраста может произойти, когда полиция во время проверки документов обнаружила, что военно-учетный документ отсутствует, или есть информация в реестрах и базах данных о розыске такого лица.

К правоохранителям должны обратиться пограничники, выяснив, что человек, который планирует выехать из страны, находится в розыске в соответствии с информацией в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Задерживают военнообязанного также в случае отказа им получать повестку или проследовать в военкомат. В этом случае задержание осуществляет полицейский, который входит в состав группы оповещения.