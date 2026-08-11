В то же время документы, имеющиеся в распоряжении редакции hromadske, свидетельствуют о том, что на момент задержания у Шульгата не было зафиксированных нарушений правил воинского учета и он не находился в розыске.

Что известно о странных обстоятельствах задержания журналиста?

По данным редакции, военно-учетные документы журналиста были сформированы в приложении Резерв+ в мае 2026 года и повторно сразу после задержания. Никаких нарушений в них зафиксировано не было.

Юрист редакции Илья Подворный считает, что при таких обстоятельствах основание для задержания, озвученное полицией, является юридически несостоятельным.

Никаких протоколов об административном правонарушении или постановлений о привлечении Шульгата к ответственности за нарушение правил воинского учета не оформлялось, штрафов он не уплачивал. При отсутствии обязанности самостоятельно проходить ВВК, факта вызова со стороны ТЦК и СП, статуса "ограниченно пригодный" и каких-либо зафиксированных нарушений учета основание задержания, приведенное полицией, является юридически несостоятельным, а примененная к Евгению Шульгату мера принуждения – неправомерной,

– заявил Илья Подворный.

После доставки в ТЦК и выяснения обстоятельств Шульгата отпустили с направлением на прохождение ВВК. На данный момент журналист уже прошел комиссию и был мобилизован в ряды ВСУ.

Отдельно остаются вопросы относительно причины остановки автомобиля. По словам Шульгата, он предъявил правоохранителям документы и согласился на поверхностный досмотр. В то же время полиция давала разные объяснения относительно того, почему именно автомобиль остановили.

Сначала полиция в комментарии "Украинской правде" сообщила, что во время проверки якобы установила: журналист не прошел ВВК. Позже полиция Киева заявила, что Шульгат якобы отказался предъявить документы.

Также правоохранители ссылались на обращение на спецлинию 102. Однако эта версия, как отмечает hromadske, не совпадает с объяснением транспортной компании. По ее данным, автомобиль остановили не из-за обращения на 102, а из-за неисправности одного из сигнальных огней.

Особое внимание редакция hromadske обратила на сотрудников правоохранительных органов, которые непосредственно задерживали журналиста. Шульгат успел записать фрагмент разговора. На записи представители полиции назвались Игорем Сергиенко и Николаем Николайчуком.

Однако впоследствии полиция предоставила редакции информацию о других трех сотрудниках, которые, по ее данным, осуществляли задержание:

полицейский-водитель взвода №1 автотранспортной роты полка полиции особого назначения №1 ГУНП в Киеве Сергей Украинец;

инспектор взвода №2 роты №1 этого же полка Николай Аврамов;

полицейский взвода №2 роты №1 Иван Тригуб.

Почему правоохранители представились другими именами, пока неизвестно. Юрист hromadske отмечает, что такое представление может быть нарушением.

Из-за расхождений в версиях сторон редакция hromadske обратилась в полицию с запросом предоставить видео с нагрудных камер правоохранителей. Однако, по данным редакции, таких записей нет.

Поскольку участники событий по-разному описывают обстоятельства задержания, мы обратились в полицию с просьбой предоставить видеозаписи с нагрудных камер. Это позволило бы понять, какая версия верна и что там действительно произошло. Оказалось, что этих записей почему-то не существует, что является прямым нарушением закона,

– отметила руководитель отдела расследований hromadske Ярослава Вольвач.

В полиции сообщили hromadske, что ГУНП в Киеве инициировало служебное расследование.

"Учитывая обстоятельства задержания журналиста, различные версии относительно причин остановки автомобиля, а также поведение представителей полиции, hromadske усматривает в этом признаки давления на журналистскую деятельность", – говорят в редакции.

Там также сообщили, что обращаются в полицию с дополнительными запросами и будут следить за результатами служебного расследования.

Напомним, Евгений Шульгат специализируется на антикоррупционных расследованиях. Его материалы касались деятельности представителей СБУ, Национальной полиции, прокуратуры и таможенных органов.