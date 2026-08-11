Водночас документи, які є в розпорядженні редакції hromadske, свідчать, що на момент затримання Шульгат не мав зафіксованих порушень правил військового обліку та не перебував у розшуку.

Що відомо про дивні обставини затримання журналіста?

За даними редакції, військово-облікові документи журналіста були сформовані у застосунку Резерв+ у травні 2026 року та повторно одразу після затримання. Жодних порушень у них не було зафіксовано.

Юрист редакції Ілля Подворний вважає, що за таких обставин підстава для затримання, озвучена поліцією, є юридично неспроможною.

Жодних протоколів про адміністративне правопорушення чи постанов про притягнення Шульгата до відповідальності за порушення правил військового обліку не оформлювалось, штрафів він не сплачував. За відсутності обовʼязку самостійно проходити ВЛК, факту виклику з боку ТЦК та СП, статусу "обмежено придатний" та будь-яких зафіксованих порушень обліку підстава затримання, наведена поліцією, є юридично неспроможною, а застосований до Євгенія Шульгата захід примусу – неправомірним,

– заявив Ілля Подворний.

Після доставлення до ТЦК та з'ясування обставин Шульгата відпустили з направленням на проходження ВЛК. Наразі журналіст уже пройшов комісію та мобілізувався до лав ЗСУ.

Окремо залишаються питання щодо причини зупинки автомобіля. За словами Шульгата, він показав правоохоронцям документи та погодився на поверхневий обшук. Водночас поліція надавала різні пояснення щодо того, чому саме автомобіль зупинили.

Спочатку поліція у коментарі "Українській правді" повідомила, що під час перевірки нібито встановили: журналіст не пройшов ВЛК. Пізніше поліція Києва заявила, що Шульгат нібито відмовився показати документи.

Також правоохоронці посилалися на звернення на спецлінію 102. Однак ця версія, як зазначає hromadske, не збігається з поясненням транспортної компанії. За її даними, автомобіль зупинили не через звернення на 102, а через несправність одного із сигнальних вогнів.

Окрему увагу редакція hromadske звернула на осіб правоохоронців, які безпосередньо затримували журналіста. Шульгат встиг записати фрагмент розмови. На ньому представники поліції назвалися Ігорем Сергієнком та Миколою Миколайчуком.

Однак згодом поліція надала редакції інформацію про інших трьох співробітників, які, за її даними, здійснювали затримання:

поліцейський-водій взводу №1 автотранспортної роти полку поліції особливого призначення №1 ГУНП у Києві Сергій Українець;

інспектор взводу №2 роти №1 цього ж полку Микола Аврамов;

поліцейський взводу №2 роти №1 Іван Тригуб.

Чому правоохоронці представилися іншими іменами, наразі невідомо. Юрист hromadske зазначає, що таке представлення може бути порушенням.

Через розбіжності у версіях сторін редакція hromadske звернулася до поліції із запитом надати відео з нагрудних камер правоохоронців. Однак, за даними редакції, таких записів немає.

Оскільки учасники подій по-різному описують обставини затримання, ми звернулися до поліції із запитом надати відеозаписи з нагрудних камер. Це дало б можливість зрозуміти, яка версія реальна і що там справді сталося. Виявилося, що цих записів чомусь не існує, що є прямим порушенням закону,

– зазначила керівниця відділу розслідувань hromadske Ярослава Вольвач.

У поліції повідомили hromadske, що ГУНП у Києві ініціювало службове розслідування.

"Враховуючи обставини затримання журналіста, різні версії щодо причин зупинки авто, а також поведінку представників поліції, hromadske вбачає в цьому ознаки тиску на журналістську діяльність", – кажуть у редакції.

Там також повідомили, що звертаються до поліції з додатковими запитами та стежитимуть за результатами службового розслідування.

Нагадаємо, Євгеній Шульгат спеціалізується на антикорупційних розслідуваннях. Його матеріали стосувалися діяльності представників СБУ, Національної поліції, прокуратури та митних органів.