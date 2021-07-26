Задержанного в Евпатории крымского татарина Ибрагимова выпустили из СИЗО: фото

Крымского татарина Али Ибрагимова освободили из-под ареста, под которым он был три дня. Его арестовали за якобы распространение запрещенной в России символики в соцсети ВКонтакте.

На свободу также вышли два сына Ибрагимова – Мустафа и Али. Их под зданием следственного изолятора встретили родственники и друзья.

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Детали инцидента

В четверг, 22 июля, в доме Ибрагимовых и в магазине, который им принадлежит, спецназовцы оккупантов провели обыски. После него трех членов семьи – отца и двух сыновей задержали.

Всех их решением оккупационного суда Евпатории поместили под административный арест на три дня.



Али Ибрагимов вышел на свободу / Фото "Крымской солидарности"

За что их арестовали

Адвокаты задержанных сообщили, что Али Ибрагимову инкриминировали распространение запрещенной в России символики организации "Хизб ут-Тахрир" в соцсети ВКонтакте. Мужчина признал то, что публиковал символику, однако это было еще до оккупации Крыма в 2013 году.

Из-за такой нелогичности обвинения, Ибрагимов считает, что эти события являются попыткой запугать его.

Это давление на меня как на личность, за мою гражданскую позицию, моей несогласие с репрессиями в отношении моего народа. То есть пытаются сделать так, чтобы я замолчал. Но, иншалла, этого не будет,

– сказал Али после выхода из изолятора.

Также он поблагодарил родственников и друзей за поддержку и заявил, что народ снова проявил свое единство в сложные времена.



Семья встретила задержанного ранее Али / Фото "Крымской солидарности"