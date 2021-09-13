Задержанного в Праге российского боевика вскоре передадут Украине, – МИД

В МИД Украины заявили, что завершают все процедуры, необходимые для передачи россиянина Александра Франчетти украинскому правосудию. Накануне боевика задержали чешские правоохранители в Праге.

Над задержанием Франчетти работали и Украина, и Чехия

Российского боевика задержали в чешском аэропорту по запросу Украины. Об этом журналистам 24 канала рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Пресс-секретарь ведомства отметил, что задержание стало результатом слаженных действий украинских и чешских правоохранителей. Франчетти хотят привлечь к ответственности за преступления против нашего государства, в частности – участие в российской оккупации Крыма.

Украинская сторона сейчас работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине,

– заявил Николенко.

Заметим, в России уже отреагировали на задержание боевика. Представитель Владимира Путина в Крыму заявил, что Франчетти, мол, "похитили". Он связал это с так называемой "активизацией антироссийских сил в Восточной Европе после проведения саммита Крымской платформы".

За несколько дней до оккупации Крыма в 2014 году Франчетти создал группировку "Северный ветер", которая сотрудничала с российскими военно-морскими силами. Когда Кремль установил свою власть на полуострове, боевик уехал в Чехию, где превратился в рьяного критика путинского режима. В 2019 году им заинтересовались чешские спецслужбы.