Задержанные подвергались сексуальному насилию, – ООН о протестах в Беларуси

В 2020 году после "победы" Лукашенко на выборах президента в стране начались массовые протесты. Люди, уверенные в фальсификации результатов, вышли на улицы.

Во время каждого протеста происходили задержания, избиения и стычки с военными. Многие протестующие получили травмы, а сотни были задержаны. Впрочем, как оказалось, на этом все не закончилось – задержанных и насиловали. В ООН подтвердили факты сексуального насилия.

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ООН о протестах в Беларуси

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем докладе, представленном Совету ООН, сообщила, что власти Беларуси применили чрезмерную силу против мирных демонстрантов, что привело к смерти по меньшей мере трех человек, которые остались нерасследованными.

Около 1000 задержанных были осуждены после нескольких закрытых и упрощенных судебных процессов, а против независимых СМИ и групп гражданского общества произошел "массовый разгон", который привел к закрытию 344 организаций.

Если о вышеупомянутых преступлениях во время протестов было известно, то в ходе этого расследования выяснили и сексуальное и психологическое насилие задержанных.

Наши выводы включают изнасилование задержанных и другие формы сексуального и гендерного насилия как в отношении мужчин, так и женщин,

– заявила Бачелет.

Она добавила, что медицинские записи, изученные ими, указывают на повреждения и другие травмы мужских гениталий, отвечающих изнасилованиям. Кроме того, к задержанным также применялось психологическое насилие, в частности угрозы изнасилования.

Последуют ли после этого какие-либо санкции со стороны стран-участниц ООН – пока неизвестно.

Протесты в Беларуси: коротко