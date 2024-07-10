Путин хотел быстро оккупировать Харьков, пока Конгресс США задерживал помощь, – Зеленский

Владимир Путин хотел воспользоваться задержкой пакета помощи от США на 61 миллиард долларов. И за этот период оккупировать Харьков.

Также российские оккупанты пытались спровоцировать хаос и заставить людей бежать, заявил Владимир Зеленский во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Смотрите также Военный рассказал, почему один Patriot не сможет защитить Харьков от КАБов

Как Путин хотел использовать задержку помощи от США

Зеленский объяснил, что с момента решения о выделении помощи до момента, когда снаряжение поступает в бригады, нужно много времени. Поэтому Кремль хотел этим воспользоваться.

И конечно Путин понимал, и понимает это. И поэтому у него была эта информация. Он хотел использовать эту паузу в более чем полгода в Конгрессе с этим решением, поэтому он хотел оккупировать быстро Харьков, где живет полтора миллиона сейчас. Очень близко к границе,

– рассказал он.

Он также отметил, что российская армия понесла большие потери в повторном наступлении на Харьковскую область.

Слава Богу помощь и конечно наши солдаты, прежде всего наши герои, они остановили их. Он (Путин – 24 Канал) потерял очень многих людей. Мы говорим о тысячах людей. Для него это была очень высокая цена этой операции,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина успела эвакуировать жителей поселков, которые оккупировала Россия в Харьковской области.

Какова ситуация на фронте в Харьковской области