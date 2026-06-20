В Польше задерживаются украинские поезда: в чём причина

Поезда, следующие из Польши в Украину, задерживаются. Причина – перебои в энергосистеме польской железной дороги.

Сбои в работе энергетической инфраструктуры на польской железной дороге привели к задержкам отдельных поездов, следующих из Варшавы в Холм и Перемышль. В связи с этим "Укрзализныця" и PKP Intercity приняли совместное решение об изменениях в расписании движения поездов.

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Почему украинские поезда задерживаются в Польше?

Так, поезда из Холма и Перемышля, следующие в Украину, сегодня будут отправляться с задержкой примерно на 2,5 – 3 часа, чтобы пассажиры могли продолжить свое путешествие, не пропустив пересадку.

Пассажиров просят:

следить за табло на вокзалах и объявлениями,

проверять актуальную информацию о задержках по ссылке;

если у вас предусмотрена пересадка в Украине, сообщить об этом проводнику или обратиться через приложение, приложив копии билетов на следующий поезд.

Железная дорога принесла извинения за неудобства и пообещала сделать все возможное, чтобы в пределах Украины сократить задержки и, по возможности, наверстать график.

Напомним, что ранее "Укрзализныця" опубликовала пошаговую инструкцию на летний период о том, как успеть купить билеты.

Летом спрос на железнодорожные билеты резко растет, и их часто не хватает. В компании советуют планировать поездки заранее, ведь продажа открывается за 20 дней до отправления, а на одно место может претендовать 4 – 7 желающих. Чтобы легче купить билет, в приложении есть функция автопокупки – система сама приобретет билет, как только он появится. Также часть билетов для военных и их семей доступна через приложение Армия+.