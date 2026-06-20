Перебої в енергетичній інфраструктурі на польській залізниці привезли до затримок окремих поїздів у напрямку з Варшави до Холма та Перемишля. Через це Укрзалізниця та PKP Intercity ухвалили спільне рішення щодо змін у русі.

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Чому українські потяги затримуються у Польщі?

Так, поїзди з Холма та Перемишля, що прямують до України, сьогодні відправлятимуться із затримкою приблизно на 2,5 – 3 години, щоб пасажири могли продовжити свою подорож без втрати пересадки.

Пасажирів просять:

стежити за табло на вокзалах та оголошеннями,

перевіряти актуальну інформацію про затримки за посиланням;

якщо є пересадка в Україні, повідомити про це провідника або звернутися через застосунок, додавши копії квитків на наступний поїзд.

Залізниця попросила вибачення за незручності та пообіцяла зробити все можливе, щоб у межах України скоротити затримки та за можливості надолужити графік.

Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця опублікувала покрокову інструкцію на літній період, як встигнути купити квитки.

Влітку попит на залізничні квитки різко зростає, і їх часто не вистачає. В компанії радять планувати поїздки заздалегідь, адже продаж відкривається за 20 днів до відправлення, а на одне місце може бути 4 – 7 охочих. Щоб легше купити квиток, у застосунку є функція автовикупу – система сама придбає квиток, щойно він з'явиться. Також частина квитків для військових і їхніх родин доступна через застосунок Армія+.