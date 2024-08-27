В Укрзализныце сообщили о задержках поездов: в чем причина
Источник:Укрзализныця
В Укрзализныце сообщили о задержках ряда поездов. Причиной этого является обрыв контактной сети вблизи Бердичева.
Компания уже сообщила, что делает все возможное, чтобы обеспечить комфорт пассажирам, которые прибудут после начала комендантского. Вероятный вариант с развозкой автобусами.
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Задержки поездов
Так, из-за обрыва контактной сети вблизи Бердичева прогнозируют задержки таких маршрутов:
- №80 Львов – Днепр
- №756 Луцк – Киев
- №120/94 Дорохуск – Днепр/Хелм – Харьков
- №63/112 Львов – Харьков/Изюм
В компании отметили, что учитывая то, что прибытие поездов в Киев ожидается в комендантский час, Укрзализныця открывает все залы ожидания для бесплатного пребывания до утра и обеспечит возможность сделать все необходимые пересадки.
Там добавили, что работают с КГГА по организации автобусных трансферов, пассажиров на развозку будут приглашать при наличии автобусов.
"Приносим извинения за форс-мажорные неудобства", – пишут в компании.